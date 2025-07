À quand une fumée blanche pour Adriano Bertaccini ? Voici où en est le dossier

Auteur d'une première saison complète plus que réussie en Jupiler Pro League, Adriano Bertaccini attire l'intérêt de plusieurs clubs, notamment en Angleterre. L'ancien buteur de Thes Sport et du RFC Liège souhaite désormais faire le meilleur choix pour la suite de sa carrière.

Depuis quatre ans, Adriano Bertaccini gravit les échelons à une vitesse impressionnante. Auteur de 39 buts en 64 matchs avec Thes Sport, il n’est resté que six mois au RFC Liège, où il a inscrit onze buts en 18 apparitions.

De quoi convaincre Saint-Trond de débourser un million d’euros pour s’attacher ses services. Le buteur, natif de Charleroi, avait été progressivement intégré au noyau en fin de saison 2023-2024, avant de s’imposer comme titulaire lors de la saison écoulée.

Avec 21 buts en 36 matchs, l’attaquant de 24 ans a plus que réussi ses débuts en Jupiler Pro League. Il a d’ailleurs terminé co-meilleur buteur du championnat, à égalité avec Tolu Arokodare. De quoi, naturellement, susciter l’intérêt de plusieurs clubs.

Adriano Bertaccini suscite toujours beaucoup d'intérêt

Il y a un mois, nous vous révélions que le Sporting d’Anderlecht, qui avait déjà manifesté son intérêt, n’était pas le seul club sur le dossier. Coventry City, Norwich City et Southampton — trois équipes ambitieuses souhaitant retrouver la Premier League — sont également intéressées.

Toujours pas de fumée blanche, mais un mois plus tard, il nous revient que les quatre clubs sont encore en contact avec l’entourage du joueur. Saint-Trond réclame néanmoins entre six et sept millions d’euros, un montant qui oblige les prétendants à négocier.

Une somme qui pourrait s’avérer trop élevée pour le RSCA. Bertaccini, de son côté, a repris la préparation avec le STVV et prend le temps de faire le meilleur choix pour la suite de sa carrière.