Alex Muzio, président de l'Union, prévient : "Les autres équipes n'en ont pas encore fini avec nous"

Le président de l'Union, Alex Muzio, voit de plus en plus grand. Il espère que la RUSG terminera dans le top 24 en Ligue des Champions et ambitionne de faire monter les U23 en Challenger Pro League.

Après 90 ans d'attente, l'Union Saint-Gilloise a remporté son douzième titre de championne de Belgique au terme de la saison dernière. Toujours présente depuis son retour dans l'élite, la RUSG a désormais intégré le G5, reprenant les cinq meilleurs clubs de notre pays. La formation bruxelloise va donc découvrir la Ligue des Champions la saison prochaine. Et si plusieurs cadres ont déjà quitté le navire, dont Anthony Moris, Koki Machida, Noah Sadiki et probablement bientôt Franjo Ivanovic, le club reste optimiste et ambitieux. Nos données disent que nous avons de bonnes chances de terminer dans le top 24 en Ligue des Champions" Dans un entretien accordé à nos confrères du groupe IPM et au Nieuwsblad, le président de l'Union Saint-Gilloise, Alex Muzio, a lancé la nouvelle saison en dévoilant les objectifs du club. Les Unionistes veulent faire encore mieux que lors des précédents exercices. "En Ligue des Champions, nos données disent que nous avons de bonnes chances de terminer dans le top 24. En Coupe de Belgique, nous pourrions faire mieux que la saison dernière (un quart de finale). En championnat, le jour du sacre a été le plus beau jour de ma vie, je suis donc ouvert à ce que ça se reproduise." Une équipe U23 en Challenger Pro League... qui ne serait pas (presque) assurée de maintien Alex Muzio n'a pas que des grands projets pour l'équipe première. Il déclare vouloir une seconde équipe professionnelle en Challenger Pro League, dans un contexte où l'Union a saisi l'Autorité de la Concurrence dans le cadre de la réforme du championnat. "Nous voulons rivaliser avec le plus haut niveau sur le long terme. Construire un stade, avoir une équipe féminine à part entière et rejoindre la Challenger Pro League avec notre deuxième équipe, qui pourrait évoluer au Parc Duden. Les autres équipes n'en ont pas encore fini avec nous."