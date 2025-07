Un défenseur des Rangers et un ailier : le Sporting d'Anderlecht veut accélérer son mercato

Le Sporting d'Anderlecht s'intéresserait à l'ailier Abdoulie Manneh et au défenseur central Clinton Nsiala. Deux jeunes joueurs qui pourraient apporter du sang neuf dans le groupe de Besnik Hasi.

Avec Zoumana Keita, Enric Llansana, Nathan Saliba, Mihajlo Cvetkovic et Ilay Camara, le Sporting d'Anderlecht a déjà officialisé cinq arrivées en ce début de mercato estival.

S'il reste encore 50 jours aux clubs belges pour recruter, les premières échéances arrivent bien plus tôt, et dès jeudi pour les Mauves, qui disputeront le deuxième tour préliminaire de l’Europa League face aux Suédois de Häcken.

Cependant, les deux matchs amicaux disputés samedi contre Dender et Maastricht ont montré qu’en ce début de saison, Besnik Hasi risque de devoir se creuser la tête pour composer son onze de base. Alexis Flips et Thomas Foket, sur le départ, étaient absents, tout comme Killian Sardella, Cédric Hatenboer, Ilay Camara, Colin Coosemans et Jan-Carlo Simic.

Anderlecht vise un défenseur central et un ailier gauche

Si Simic et Coosemans devraient bien être disponibles pour l’Europa League, Anderlecht cherche toujours un défenseur central gaucher depuis le début de l’été. Après l’échec du dossier Malang Sarr, le club aurait jeté son dévolu sur Clinton Nsiala, selon les informations de Sacha Tavolieri. Le Français de 21 ans, formé à Nantes et passé par l’AC Milan, appartient aux Rangers, où il ne devrait pas avoir sa chance. Il est estimé à 500 000 €.

Toujours selon la même source, Anderlecht viserait également Abdoulie Manneh, ailier gauche gambien de 20 ans qui évolue au Mjällby AIF, en Suède. Il est évalué à 1,5 million d’euros et son nom revient souvent parmi les amateurs de scouting sur les réseaux sociaux.