Une porte de sortie toute trouvée pour Moussa Djenepo ?

Moussa Djenepo est toujours un joueur du Standard, mais ne restera pas. Le club cherche une solution pour son joueur, et elle pourrait venir d'Arabie Saoudite.

Moussa Djenepo (27 ans) est revenu de son prêt à Antalyaspor, mais l'ailier malien n'a aucun avenir au sein du groupe du Standard. Acheté pour 3,5 millions d'euros en 2023, une somme totalement délirante pour un joueur qui avait, à l'époque, présenté des tests médicaux médiocres, Djenepo touche qui plus est un salaire très élevé aux normes liégeoises.

Bref : Wilmots doit trouver une solution, et vite. Et cette solution pourrait venir d'Arabie Saoudite. Selon les informations d'Africa Foot, Moussa Djenepo serait ainsi dans le viseur de Neom SC. Un club ayant changé de nom en 2023 et devant s'installer dans la ville futuriste de Neom, dont la construction bat son plein dans les sables de l'Arabie.

Neom effectue un recrutement ambitieux, ayant récemment transféré Alexandre Lacazette. On se rappelle que le club, entraîné par Christophe Galtier, a même brièvement rêvé de Kevin De Bruyne. Moussa Djenepo, de son côté, pourrait se voir offrir un salaire de 5 millions d'euros.

Africa Foot, cependant, annonce que le joueur est actuellement libre de tout contrat, ce que Sudinfo a démenti récemment : aucun accord n'aurait été trouvé entre Djenepo et le Standard concernant une rupture de contrat à l'amiable. L'international malien vaut toujours 2 millions d'euros, et le Matricule 16 collaborera à un futur départ dès qu'une offre arrivera.

Moussa Djenepo n'a jamais retrouvé sa forme depuis qu'il est revenu à Sclessin en 2023. Il a disputé 30 matchs en 2023-2024, pour un petit but inscrit. Son prêt la saison passée à Antalyaspor a été à peine plus convaincant.