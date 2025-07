Mais pourquoi le Cercle s'est-il séparé si rapidement de Bernd Storck ? On a enfin une explication

Après avoir assuré son maintien en D1A grâce à Bernd Storck, le Cercle de Bruges a soudainement opté pour Onur Cinel. Hannes Van der Bruggen était également surpris, mais il comprend ce choix.

C'était une véritable montagne russe : Bernd Storck, une fois le KV Courtrai relégué, quittait les Kerels pour tenter d'aller sauver le Cercle de Bruges. Il y parviendra, le Cercle éliminant le Patro Eisden Maasmechelen en barrages pour le maintien.

Puis, quelques jours plus tard et alors qu'on pensait que Storck allait rester, surprise : le Cercle... se séparait de l'Allemand et le remplaçait par Onur Cinel. Hannes Van der Bruggen était également assez surpris.

"Je ne m'y attendais pas, mais d'un autre côté, Bernd Storck avait une philosophie complètement différente de ce à quoi nous étions habitués au Cercle", a-t-il déclaré au Nieuwsblad. "Le pressing et le powerplay n'étaient pas son point fort, et il ne s'en cachait pas".

"La vision et la manière de travailler d'Onur Cinel correspondent beaucoup plus à ce à quoi nous étions habitués ces dernières années au Cercle", a poursuivi Van der Bruggen, qui comprend donc bien la décision des Groen & Zwart.

"Il donne l'impression d'être un entraîneur très motivé mais aussi humain. Une sorte de mélange entre Miron Muslic et Ferdinand Feldhofer, pour ainsi dire. Tout comme Miron, il est très présent et se fait remarquer. Je comprends qu'au vu du style de la maison, il ait été choisi", conclut le Brugeois.