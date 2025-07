"Anderlecht doit clarifier ses intentions" : l'entourage d'une cible du RSCA confirme un intérêt concret et temporise

Le RSC Anderlecht semble bel et bien s'être activé en coulisses pour rapatrier Samuel Ntanda Lukisa, ancien de Neerpede évoluant à la Sampdoria. L'entourage du joueur a réagi à cet intérêt.

Voici quelques jours, nous évoquions l'intérêt concret du RSC Anderlecht pour l'un de ses anciens talents : Samuel Ntanda (20 ans), jeune bruxellois qui a quitté Neerpede en 2020 pour Malines, avant de rejoindre la Sampdoria en 2022.

La saison passée, Ntanda, ailier gauche polyvalent capable d'évoluer dans l'axe et en pointe, a été très convaincant avec la Primavera, l'équipe réserve de la Sampdoria. De quoi convaincre Olivier Renard de faire une offre, car le joueur n'a plus qu'un an de contrat et représente donc une affaire à saisir.

Anderlecht acceptera-t-il les demandes de Samuel Ntanda ?

L'entourage de Samuel Ntanda a réagi pour la première fois à cet intérêt, confirmant qu'une offre du RSC Anderlecht existait. "En début de semaine, Anderlecht a pris contact avec la Sampdoria afin de signer Samuel. Nous n’en sommes qu’au stade des discussions, car nous n’avons pas encore trouvé d’accord, notamment sur la durée du contrat et sur plusieurs autres points", raconte un proche du joueur à Africa Foot.

Ce qui pose question, c'est le rôle du jeune ailier international U20 congolais. Le RSCA souhaiterait en effet intégrer Ntanda à l'équipe A, tout en l'envoyant de temps à autre en Challenger Pro League pour renforcer le RSCA Futures. Pas une option, pour son entourage.

"Nous travaillons à ce qu'il joue dans une équipe première la saison prochaine, mais Anderlecht n'a pas encore clarifié ses intentions à son sujet. Nous devrons nous accorder sur ce point avant d'envisager un transfert", prévient l'interlocuteur d'Africa Foot.

Autrement dit : si Anderlecht promet à Samuel Ntanda une intégration totale au noyau A, le retour du joueur au Lotto Park pourrait se concrétiser. Mais la Sampdoria pourrait également décider de le prolonger et de l'intégrer au groupe A, précise l'entourage de Ntanda. Affaire à suivre.