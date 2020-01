Inévitablement, le système de Simeone est remis en cause après l'élimination contre une D3

Ce jeudi soir, l'Atlético Madrid s'est fait éliminer de la Coupe du Roi par... Leonesa, pensionnaire de D3 espagnole. D'autres clubs de Liga ont subi le même sort.

Mais il se fait qu’un grand club comme l’Atlético subit plus de pression ; une crise semble s’ouvrir et le schéma tactique de Simeone est remis en cause par certains supporters et journalistes espagnols. Une carte blanche sortie ce vendredi matin dans AS pointe du doigt le 4-4-2 proposé par le technicien argentin.

Selon le journaliste Matallanas, les vingt premières minutes de l’Atlético Madrid étaient particulièrement intéressantes. Il y voit une corrélation avec le 4-3-3 avec lequel débutaient les Colchoneros. Comme souvent en cas de déroutes, particulièrement dans la presse espagnole toujours très critique, les coachs sont les premiers visés. La carte blanche met également sur le dos de Diego Simeone le médiocre jeu de transition et le manque de réalisme offensif de son équipe. Eliminés de la Coupe du Roi, les Colcheneros sont troisièmes en Liga, mais sont déjà distancés de 8 points par le Real et le Barca.