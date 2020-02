Cesc Fabregas critique la Ligue 1 : "Les matchs, c'est boum, boum, boum"

Le milieu de terrain espagnol a du mal à trouver son compte en Ligue 1.

Arrivé à Monaco durant le mois de janvier 2019, Cesc Fabregas s'est de nouveau montré très critique sur le niveau de la Ligue 1 à l’occasion d’une interview accordée au Canal Football Club.

"Ici, souvent, les matchs, c’est boum, boum, boum ! Mais parfois, il faut se calmer, faire dix passes de suite. J'ai parfois l'impression qu'ici, les gens n'aiment pas quand on fait 2 ou 3 passes. J'ai toujours aimé prendre des risques sur le terrain. Ici, ça ne plait pas aux gens, on me dit : 'ne prends pas de risques, joues sur les côtés !'", a expliqué l’ancien joueur d'Arsenal, du FC Barcelone et de Chelsea.

"Pour moi, c'est compliqué parce que j'aime faire des passes entre les lignes, jouer au milieu, faire des une deux, changer de direction... Je ne perdrai pas mes valeurs, jamais je ne balancerai loin devant. Parfois on nous dit : 'sinon tu la mets en touche !' Désolé, je ne ferai jamais ça", a prévenu Fabregas.