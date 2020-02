Raphaël Lecomte (Virton) : "Prendre les dernières rencontres une par une, et tout donner"

Le joueur formé à Saint-Étienne notamment, est revenu sur le point pris par Virton à Lommel. Un point qui propulse l'Excelsior en tête de la D1B aux côtés du Beerschot.

Raphaël Lecomte était un joueur satisfait après la rencontre face à Lommel : "Nous prenons un bon point, vu le match et le classement de Lommel. Nous nous attendions à un match difficile car pas beaucoup d'équipes ont pris des points ici. Au final, le nul satisfait tout le monde", analysait le milieu offensif au micro de Proximus Sports.

"Nous avons eu un peu plus d'occasions franches que Lommel, c'est dommage de ne pas les avoir mises au fond mais dans l'ensemble je pense que le nul est mérité pour les deux équipes."

La clé pour le sprint final ?

"Le classement est très serré. Il reste quatre rencontres, nous allons nous concentrer sur nous-mêmes, prendre ces rencontres une par une et on donnera tout. Physiquement, nous avons manqué un peu de fraicheur sur la fin, c'est peut-être dû à la pelouse mais nous allons bien récupérer et préparer le gros match qui arrive face à l'Union."