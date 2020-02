Thomas Meunier élogieux sur Mbappe : "C'est un vrai talent qui nous sauvera encore"

Le Diable rouge est conscient des qualités du Français malgré les polémiques qui l'entourent.

Récemment au coeur d'une polémique suite à sa réaction après avoir été remplacé en cours de match, Kylan Mbappe est pourtant un élément essentiel dans le secteur offensif du PSG. En témoigne son action décisive sur le premier but des siens face à Nantes mardi soir.

En zone mixte, Thomas Meunier a été interrogé sur les prestations de l'international français et il n'a pas tari d'éloges à son sujet.

"L'assist de ce soir déjà (même si celle-ci a été donnée à Di Maria et la goal attribué à Icardi, NDLR). Il parvient toujours à s'isoler et à faire la différence en un contre un. Maintenant, il ne peut pas avoir 100% de réussite parce que c'est presque impossible. Kylian, c'est un vrai talent. Il nous sauvera et marquera encore dans beaucoup de matches", a confié le Diable rouge après la rencontre.