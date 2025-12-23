"On connaît la réalité financière du club" : Gaëtan Englebert évoque le mercato hivernal du RFC Liège

Le RFC Liège risque de perdre des pions importants lors du mercato hivernal. C'est surtout le nom d'un joueur qui ressort, Oumar Diouf, qui attire les convoitises en JPL et à l'étranger. Mais alors, qu'attend le coach liégeois Gaëtan Englebert, que ce soit au niveau des départs ou des arrivées ?

Il aimerait garder le groupe actuel : "Je ne suis jamais demandeur de beaucoup de choses. J’aimerais surtout garder le groupe tel qu’il est. Après, on connaît la réalité financière du club et le fonctionnement en D1B. Si on veut continuer à progresser, il faut parfois faire entrer un peu d’argent dans les caisses. Ça fait partie du jeu. Le club a la chance d’avoir un staff qui comprend ça et qui travaille dans la même direction."

Comme nous l’avons écrit ce lundi, selon nos informations, le RFC Liège pourrait notamment renforcer les caisses si Oumar Diouf venait à partir. Côté liégeois, on espère récupérer entre 1 et 1,5 million d’euros. Plusieurs équipes de Pro League et étrangères sont sur le coup. Une offre de Qarabag a récemment été refusée.

Garder le plus de joueurs possible

Gaëtan Englebert ne semble visiblement pas demandeur de réelles nouvelles recrues, mais plutôt soucieux d’éviter les départs : "Si on peut garder la plupart des joueurs, ce qui sera probablement le cas, et continuer avec cette dynamique pour les quatorze matchs restants, j’espère qu’on pourra se battre jusqu’au bout pour terminer le plus haut possible."

"Tout le monde vise les six premières places, puisqu’elles seules permettent de jouer encore après. Mais il faut aussi être lucide sur nos forces et nos faiblesses, et il faudra être bons pour y arriver," conclut l’entraîneur liégeois au micro de DAZN.

Lire aussi… "On aurait signé tout de suite" : Gaëtan Englebert tire le bilan de la première partie de saison du RFC Liège›

Plusieurs équipes pourraient être intéressées par les joueurs Sang et Marine actuellement en forme. Oumar Diouf semble cependant être le joueur le plus cité pour un départ à l’heure actuelle.