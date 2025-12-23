Sacha Kljestan émet une possibilité pour l'avenir de Divock Origi

Divock Origi a résilié son contrat avec l'AC Milan et sera libre de tout contrat en janvier. L'ancien Anderlechtois Sacha Kljestan a réagi à son départ de Milan et se demande s'il ne pourrait pas rejoindre la MLS.

"Un joueur talentueux ayant montré des éclairs de génie, mais n'ayant jamais vraiment réussi à s'imposer dans les grands clubs. Une possibilité en MLS ?", a écrit le joueur sur son compte X.

Talented player who has shown flashes but never really stuck at the big clubs. MLS possibility? https://t.co/GCj5qAnstV — Sacha Kljestan (@SachaKljestan) December 23, 2025

Et il est vrai que cela pourrait être une solution pour le buteur belge. Il pourrait faire comme son compatriote et ancien coéquipier en sélection Christian Benteke, qui a rejoint le DC United.

Maintenant reste à voir si cela est vraiment dans les plans du joueur belge. On ne sait pas non plus si de réelles opportunités en MLS s'offriront à lui. Mais une chose est sûre : il va devoir se poser et réfléchir quant à son avenir.

Un an et demi sans match officiel dans les jambes

On ignore pour le moment son réel état de forme. Des rumeurs rapportaient qu'il aurait continué à s'entraîner seul. Il faut rappeler tout de même que son dernier match remonte au 21 avril 2024 avec Nottingham Forest contre Everton, soit il y a plus d'un an et demi.



S'il est toujours au niveau, il pourrait éventuellement être une solution pour une équipe de MLS. Mais pas que… Des clubs de Pro League ou d'autres championnats étrangers auraient également intérêt à peut-être le recruter. Mais le mystère de son niveau actuel reste…