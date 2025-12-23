Le Sénégal entame parfaitement son aventure à la CAN 2025 : un joueur passé par la Belgique buteur

Le Sénégal débute la CAN par un succès sur le score de 3-0 face au Botswana ce mardi après-midi au Grand Stade de Tanger.

Le premier but de la partie est venu des pieds de Nicolas Jackson à la 40e minute de jeu.L’avant-centre du Bayern a placé une frappe sur le côté gauche du but après un centre à ras de sol d’Ismail Jakobs.

Les Sénégalais, plus que jamais dominateurs dans le jeu, ont ensuite doublé la mise juste avant l’heure de jeu (58e). Et c’est une nouvelle fois Nicolas Jackson qui a marqué. Servi par Ismaïla Sarr, le buteur a fait parler sa technique avant de mettre le ballon au fond des filets.

L’ancien joueur de Beveren, Cherif Ndiaye, qui a remplacé Nicolas Jackson, a ensuite porté le score à 3-0 à la 90e. Le joueur de Samsunspor a reçu un bon ballon sur un centre et a parfaitement conclu.





Avec ce succès, le Sénégal est en tête du groupe D, à égalité de points avec la République démocratique du Congo, qui s’est imposée 1-0 face au Bénin. Theo Bongonda a été le seul et unique buteur de la rencontre.

Le prochain match

Le Sénégal et la RDC s’affronteront lors du prochain match. Le coup d’envoi sera donné ce samedi à 16h00. C’est évidemment l’une des affiches de cette phase de groupes à ne pas manquer.