Le Sénégal entame parfaitement son aventure à la CAN 2025 : un joueur passé par la Belgique buteur

Le Sénégal entame parfaitement son aventure à la CAN 2025 : un joueur passé par la Belgique buteur
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le Sénégal débute la CAN par un succès sur le score de 3-0 face au Botswana ce mardi après-midi au Grand Stade de Tanger.

Le premier but de la partie est venu des pieds de Nicolas Jackson à la 40e minute de jeu.L’avant-centre du Bayern a placé une frappe sur le côté gauche du but après un centre à ras de sol d’Ismail Jakobs.

Les Sénégalais, plus que jamais dominateurs dans le jeu, ont ensuite doublé la mise juste avant l’heure de jeu (58e). Et c’est une nouvelle fois Nicolas Jackson qui a marqué. Servi par Ismaïla Sarr, le buteur a fait parler sa technique avant de mettre le ballon au fond des filets.

L’ancien joueur de Beveren, Cherif Ndiaye, qui a remplacé Nicolas Jackson, a ensuite porté le score à 3-0 à la 90e. Le joueur de Samsunspor a reçu un bon ballon sur un centre et a parfaitement conclu.

Avec ce succès, le Sénégal est en tête du groupe D, à égalité de points avec la République démocratique du Congo, qui s’est imposée 1-0 face au Bénin. Theo Bongonda a été le seul et unique buteur de la rencontre.

Le prochain match

Le Sénégal et la RDC s’affronteront lors du prochain match. Le coup d’envoi sera donné ce samedi à 16h00. C’est évidemment l’une des affiches de cette phase de groupes à ne pas manquer.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
African Cup of Nations
African Cup of Nations Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Sénégal
Botswana

Plus de news

OFFICIEL : un joueur du Real Madrid s'en va, direction la Ligue 1

OFFICIEL : un joueur du Real Madrid s'en va, direction la Ligue 1

21:00
Ce joueur du Club de Bruges doit absolument progresser : la lourde tâche d'Ivan Leko

Ce joueur du Club de Bruges doit absolument progresser : la lourde tâche d'Ivan Leko

20:40
L'Union Saint-Gilloise veut renforcer son milieu de terrain : le club bruxellois a envoyé une offre en Suède

L'Union Saint-Gilloise veut renforcer son milieu de terrain : le club bruxellois a envoyé une offre en Suède

20:20
"Avec Stroeykens, Epolo et tout ça, on a déjà ouvert la voie" : Noah Sadiki évoque le cas des binationaux

"Avec Stroeykens, Epolo et tout ça, on a déjà ouvert la voie" : Noah Sadiki évoque le cas des binationaux

20:00
Le Club de Bruges n'écoute pas les critiques et fait un choix fort

Le Club de Bruges n'écoute pas les critiques et fait un choix fort

19:00
Pourquoi l'Antwerp va mieux avec son nouveau coach ?

Pourquoi l'Antwerp va mieux avec son nouveau coach ?

18:40
Nicky Hayen met les choses au clair après avoir signé à Genk : "Il n'a jamais été question de ça"

Nicky Hayen met les choses au clair après avoir signé à Genk : "Il n'a jamais été question de ça"

18:20
Le Standard jouera son dernier match de l'année dans un stade comble

Le Standard jouera son dernier match de l'année dans un stade comble

18:00
📷 La RAAL dévoile un nouveau maillot : voici à quoi il ressemble

📷 La RAAL dévoile un nouveau maillot : voici à quoi il ressemble

17:30
🎥 Un arrêt de grande classe : Axel Witsel est passé tout proche de planter son deuxième but avec Girona

🎥 Un arrêt de grande classe : Axel Witsel est passé tout proche de planter son deuxième but avec Girona

17:00
Zéro impact sous Pocognoli : l'AS Monaco ne veut plus d'Ansu Fati

Zéro impact sous Pocognoli : l'AS Monaco ne veut plus d'Ansu Fati

16:40
Terrible nouvelle pour Sébastien Pocognoli à l'AS Monaco...

Terrible nouvelle pour Sébastien Pocognoli à l'AS Monaco...

16:20
L'ancien Genkois Théo Bongonda permet à la RDC d'entamer parfaitement son aventure à la CAN 2025

L'ancien Genkois Théo Bongonda permet à la RDC d'entamer parfaitement son aventure à la CAN 2025

15:51
"On connaît la réalité financière du club" : Gaëtan Englebert évoque le mercato hivernal du RFC Liège

"On connaît la réalité financière du club" : Gaëtan Englebert évoque le mercato hivernal du RFC Liège

15:40
C'est déjà signé : le Standard rappelle un jeune talent de son prêt pour la fin de saison

C'est déjà signé : le Standard rappelle un jeune talent de son prêt pour la fin de saison

15:00
Le jeune talent formé à Anderlecht et à la Juventus, Joseph Nonge, marque son premier but en équipe première

Le jeune talent formé à Anderlecht et à la Juventus, Joseph Nonge, marque son premier but en équipe première

15:20
"Ça évolue positivement" : l'infirmerie du Standard se vide enfin, ce qui ouvre des portes à Vincent Euvrard Interview

"Ça évolue positivement" : l'infirmerie du Standard se vide enfin, ce qui ouvre des portes à Vincent Euvrard

14:30
"On aurait signé tout de suite" : Gaëtan Englebert tire le bilan de la première partie de saison du RFC Liège

"On aurait signé tout de suite" : Gaëtan Englebert tire le bilan de la première partie de saison du RFC Liège

14:20
Sacha Kljestan émet une possibilité pour l'avenir de Divock Origi

Sacha Kljestan émet une possibilité pour l'avenir de Divock Origi

14:00
Un bus de supporters gantois attaqué par des fans brugeois : "Deux centimètres plus haut et j'étais aveugle"

Un bus de supporters gantois attaqué par des fans brugeois : "Deux centimètres plus haut et j'étais aveugle"

13:30
2
Le joueur du Bayern, cité un temps chez les Diables Rouges, pourrait bientôt prendre une grande décision

Le joueur du Bayern, cité un temps chez les Diables Rouges, pourrait bientôt prendre une grande décision

13:00
Jean Kindermans de retour à Anderlecht : est-ce vraiment réalisable ?

Jean Kindermans de retour à Anderlecht : est-ce vraiment réalisable ?

12:40
Un cadre du Bayern de Vincent Kompany tout proche de prolonger son contrat

Un cadre du Bayern de Vincent Kompany tout proche de prolonger son contrat

12:20
Solide coup dur pour le Club de Bruges : un cadre en plus manquera le déplacement à Genk

Solide coup dur pour le Club de Bruges : un cadre en plus manquera le déplacement à Genk

12:00
Surprenant : un commentateur sportif TV rejoint le club d'Emilio Ferrera

Surprenant : un commentateur sportif TV rejoint le club d'Emilio Ferrera

11:30
Qui sont les joueurs les plus efficaces de Pro League ? L'Union Saint-Gilloise domine les statistiques

Qui sont les joueurs les plus efficaces de Pro League ? L'Union Saint-Gilloise domine les statistiques

11:00
Vincent Kompany adresse un message aux supporters : "Travailler avec cette équipe est un pur plaisir"

Vincent Kompany adresse un message aux supporters : "Travailler avec cette équipe est un pur plaisir"

10:30
Enfin des nouvelles le concernant : Divock Origi s'apprête à quitter l'AC Milan

Enfin des nouvelles le concernant : Divock Origi s'apprête à quitter l'AC Milan

10:00
"Nous savions que nous pouvions compter sur eux" : Vincent Kompany récompense deux joueurs

"Nous savions que nous pouvions compter sur eux" : Vincent Kompany récompense deux joueurs

09:30
Un joueur victime de racisme en D1B : "Le club engagera immédiatement une procédure d'exclusion civile"

Un joueur victime de racisme en D1B : "Le club engagera immédiatement une procédure d'exclusion civile"

09:00
1
Le futur adversaire de la Belgique, l'Égypte, a eu chaud pour son entame à la CAN 2025

Le futur adversaire de la Belgique, l'Égypte, a eu chaud pour son entame à la CAN 2025

08:00
🎥 Cigare en bouche, Romelu Lukaku fête le titre de son équipe en Supercoupe d'Italie aux côtés de Noa Lang

🎥 Cigare en bouche, Romelu Lukaku fête le titre de son équipe en Supercoupe d'Italie aux côtés de Noa Lang

08:30
Ce joueur d'Anderlecht a reçu un avertissement clair de la part de Besnik Hasi

Ce joueur d'Anderlecht a reçu un avertissement clair de la part de Besnik Hasi

07:40
Hein Vanhaezebrouck se montre sévère envers le Club de Bruges : "C'était vraiment dramatique"

Hein Vanhaezebrouck se montre sévère envers le Club de Bruges : "C'était vraiment dramatique"

07:20
Deux penaltys "bon marché" lors d'Antwerp-Anderlecht ? Jonathan Lardot s'exprime

Deux penaltys "bon marché" lors d'Antwerp-Anderlecht ? Jonathan Lardot s'exprime

07:00
3
On ne le changera pas : Stijn Stijnen à nouveau menacé de suspension

On ne le changera pas : Stijn Stijnen à nouveau menacé de suspension

06:40

Plus de news

Les plus populaires

African Cup of Nations

 Journée 1
Ghana Ghana 0-1 Angola Angola
Algérie Algérie 2-0 Guinée Équatoriale Guinée Équatoriale
République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo 1-0 Guinée Guinée
Afrique du Sud Afrique du Sud 2-2 Ouganda Ouganda
Sierra-Léone Sierra-Léone 0-0 Tchad Tchad
Togo Togo 1-1 Liberia Liberia
Mali Mali 1-1 Mozambique Mozambique
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 2-0 Zambie Zambie
Sénégal Sénégal 1-1 Burkina Faso Burkina Faso
Egypte Egypte 3-0 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Mauritanie Mauritanie 1-0 Botswana Botswana
Cameroun Cameroun 1-0 Namibie Namibie
Mali Mali 1-1 Zambie Zambie
Afrique du Sud Afrique du Sud 2-1 Angola Angola
Sénégal Sénégal 3-0 Botswana Botswana
Nigéria Nigéria 2-1 Tanzanie Tanzanie
Tunisie Tunisie 21:00 Ouganda Ouganda
Burkina Faso Burkina Faso 24/12 Guinée Équatoriale Guinée Équatoriale
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 24/12 Mozambique Mozambique
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved