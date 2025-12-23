Le Sénégal entame parfaitement son aventure à la CAN 2025 : un joueur passé par la Belgique buteur
Photo: © photonews
Le Sénégal débute la CAN par un succès sur le score de 3-0 face au Botswana ce mardi après-midi au Grand Stade de Tanger.
Le premier but de la partie est venu des pieds de Nicolas Jackson à la 40e minute de jeu.L’avant-centre du Bayern a placé une frappe sur le côté gauche du but après un centre à ras de sol d’Ismail Jakobs.
⚽🔥 Goal by Nicolas Jackson!— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) December 23, 2025
Senegal lead against Botswana 🇸🇳💥#beINSPORTS #AFCON2025 #TotalEnergiesAFCON2025 #AFCON #CAN2025 pic.twitter.com/dkkhbydvsK
Les Sénégalais, plus que jamais dominateurs dans le jeu, ont ensuite doublé la mise juste avant l’heure de jeu (58e). Et c’est une nouvelle fois Nicolas Jackson qui a marqué. Servi par Ismaïla Sarr, le buteur a fait parler sa technique avant de mettre le ballon au fond des filets.
⚽⚽ Brace from Nicolas Jackson— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) December 23, 2025
Senegal in control against Botswana 🇸🇳🔥#beINSPORTS #AFCON2025 #TotalEnergiesAFCON2025 #AFCON #CAN2025 pic.twitter.com/QXEBothgyS
L’ancien joueur de Beveren, Cherif Ndiaye, qui a remplacé Nicolas Jackson, a ensuite porté le score à 3-0 à la 90e. Le joueur de Samsunspor a reçu un bon ballon sur un centre et a parfaitement conclu.
Ndiaye seals the result and Senegal put the game away against Botswana#beINSPORTS #AFCON2025 #TotalEnergiesAFCON2025 #AFCON #CAN2025 pic.twitter.com/p8tLRqyKZC— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) December 23, 2025
Avec ce succès, le Sénégal est en tête du groupe D, à égalité de points avec la République démocratique du Congo, qui s’est imposée 1-0 face au Bénin. Theo Bongonda a été le seul et unique buteur de la rencontre.
Le prochain match
Le Sénégal et la RDC s’affronteront lors du prochain match. Le coup d’envoi sera donné ce samedi à 16h00. C’est évidemment l’une des affiches de cette phase de groupes à ne pas manquer.
