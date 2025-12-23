Que se passe-t-il avec Alexis Beka Beka à la RAAL ? Frédéric Taquin fait le point

Que se passe-t-il avec Alexis Beka Beka à la RAAL ? Frédéric Taquin fait le point
Photo: © photonews
Deviens fan de RAAL La Louvière! 47

Frédéric Taquin a rassuré ce mardi en conférence de presse quant à l'état de forme d'Alexis Beka Beka, qui n'était pas présent sur les deux dernières feuilles de match. Il a simplement besoin de temps et n'est pas encore prêt à enchaîner.

Le joueur fait toujours bien partie des plans du coach et du staff. Il se remet petit à petit d’une épreuve mentale et physique difficile pour lui, ce qui explique pourquoi il n’enchaîne pas les présences sous le maillot louviérois.

Frédéric Taquin a apporté des précisions : "Les supporters ont envie de voir Alexis et moi aussi j’en ai envie. Je l’ai déjà dit et la situation n’a pas changé : s’il était apte à jouer, il jouerait et on serait tous contents qu’il soit sur le terrain."

"Je suis le premier à vouloir mettre son nom sur une feuille de match mais ce n’est pas possible actuellement. C’est un joueur exceptionnel et s’il n’est pas aligné pour le moment, c’est parce qu’il n’est pas prêt. Et quand il est sur le banc et que je ne le fais pas monter, c’est parce que la situation n’est pas profitable pour lui", poursuit le coach en conférence de presse selon Sudinfo

Alexis Beka Bek fait des efforts

Le joueur travaille beaucoup : "Il est toujours bien avec nous et il continue à faire beaucoup d’efforts mais ce n’est pas facile. Il y a des paramètres à prendre en compte qu’on ne connaît pas de l’extérieur et ce n’est pas possible de comprendre une situation sans côtoyer un joueur au quotidien."

"Cela viendra, les supporters peuvent se dire qu’Alexis jouera l’année prochaine mais on est dans un processus qui prend du temps", conclut-il.

La RAAL affrontera OHL ce samedi 27 décembre, match où les joueurs porteront d’ailleurs leur maillot third pour la première fois. Cette rencontre est évidemment importante sur le plan comptable puisque les Louviérois affrontent l’équipe juste devant eux au classement, avec le même nombre de points. Une victoire pourrait éventuellement leur permettre de sortir de la zone rouge.

 Classement T P G P P B = Forme
1. Union SG Union SG 19 41 12 5 2 35-11 24 G P P P G
2. FC Bruges FC Bruges 19 38 12 2 5 31-19 12 G P P G G
3. STVV STVV 19 36 11 3 5 28-22 6 G G G P G
4. Anderlecht Anderlecht 19 35 10 5 4 27-20 7 G G P G P
5. KV Malines KV Malines 19 30 8 6 5 24-21 3 G P G G P
6. Standard Standard 19 27 8 3 8 17-21 -4 P G G P G
7. KRC Genk KRC Genk 19 25 6 7 6 24-26 -2 P G P P P
8. Antwerp Antwerp 19 24 6 6 7 22-20 2 P G G G P
9. Westerlo Westerlo 19 24 6 6 7 28-28 0 P P G P G
10. La Gantoise La Gantoise 19 23 6 5 8 26-29 -3 P P P P P
11. Zulte Waregem Zulte Waregem 19 23 5 8 6 25-27 -2 P P P P P
12. Charleroi Charleroi 19 21 5 6 8 21-25 -4 P P P P P
13. OH Louvain OH Louvain 19 19 5 4 10 19-29 -10 P P P G P
14. RAAL La Louvière RAAL La Louvière 19 19 4 7 8 15-21 -6 P P P P P
15. Cercle de Bruges Cercle de Bruges 19 16 3 7 9 24-29 -5 P P P P G
16. FCV Dender EH FCV Dender EH 19 12 2 6 11 15-33 -18 G P G P P
Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
RAAL La Louvière
Alexis Beka Beka

Plus de news

Voici pourquoi le directeur technique de Genk, Dimitri de Condé, n'a pas hésité une seule seconde à choisir Nicky Hayen

Voici pourquoi le directeur technique de Genk, Dimitri de Condé, n'a pas hésité une seule seconde à choisir Nicky Hayen

23:00
📷 La RAAL dévoile un nouveau maillot : voici à quoi il ressemble

📷 La RAAL dévoile un nouveau maillot : voici à quoi il ressemble

17:30
"Je me suis aussi prouvé" : Nicky Hayen évoque le prochain match de Genk contre... le Club de Bruges

"Je me suis aussi prouvé" : Nicky Hayen évoque le prochain match de Genk contre... le Club de Bruges

21:20
"Si on s'endort, ce n'est plus l'Afrique du Sud qu'on connaît" : Hugo Broos croit-il au sacre à la CAN ?

"Si on s'endort, ce n'est plus l'Afrique du Sud qu'on connaît" : Hugo Broos croit-il au sacre à la CAN ?

22:00
"C'est un rêve d'enfant" : Thibaut Courtois était récemment aux anges, voici pourquoi

"C'est un rêve d'enfant" : Thibaut Courtois était récemment aux anges, voici pourquoi

21:40
Ce joueur du Club de Bruges doit absolument progresser : la lourde tâche d'Ivan Leko

Ce joueur du Club de Bruges doit absolument progresser : la lourde tâche d'Ivan Leko

20:40
L'Union Saint-Gilloise veut renforcer son milieu de terrain : le club bruxellois a envoyé une offre en Suède

L'Union Saint-Gilloise veut renforcer son milieu de terrain : le club bruxellois a envoyé une offre en Suède

20:20
OFFICIEL : un joueur du Real Madrid s'en va, direction la Ligue 1

OFFICIEL : un joueur du Real Madrid s'en va, direction la Ligue 1

21:00
"Avec Stroeykens, Epolo et tout ça, on a déjà ouvert la voie" : Noah Sadiki évoque le cas des binationaux

"Avec Stroeykens, Epolo et tout ça, on a déjà ouvert la voie" : Noah Sadiki évoque le cas des binationaux

20:00
1
Le Club de Bruges n'écoute pas les critiques et fait un choix fort

Le Club de Bruges n'écoute pas les critiques et fait un choix fort

19:00
Le Sénégal entame parfaitement son aventure à la CAN 2025 : un joueur passé par la Belgique buteur

Le Sénégal entame parfaitement son aventure à la CAN 2025 : un joueur passé par la Belgique buteur

19:30
Pourquoi l'Antwerp va mieux avec son nouveau coach ?

Pourquoi l'Antwerp va mieux avec son nouveau coach ?

18:40
Nicky Hayen met les choses au clair après avoir signé à Genk : "Il n'a jamais été question de ça"

Nicky Hayen met les choses au clair après avoir signé à Genk : "Il n'a jamais été question de ça"

18:20
Le Standard jouera son dernier match de l'année dans un stade comble

Le Standard jouera son dernier match de l'année dans un stade comble

18:00
🎥 Un arrêt de grande classe : Axel Witsel est passé tout proche de planter son deuxième but avec Girona

🎥 Un arrêt de grande classe : Axel Witsel est passé tout proche de planter son deuxième but avec Girona

17:00
Zéro impact sous Pocognoli : l'AS Monaco ne veut plus d'Ansu Fati

Zéro impact sous Pocognoli : l'AS Monaco ne veut plus d'Ansu Fati

16:40
C'est déjà signé : le Standard rappelle un jeune talent de son prêt pour la fin de saison

C'est déjà signé : le Standard rappelle un jeune talent de son prêt pour la fin de saison

15:00
Terrible nouvelle pour Sébastien Pocognoli à l'AS Monaco...

Terrible nouvelle pour Sébastien Pocognoli à l'AS Monaco...

16:20
L'ancien Genkois Théo Bongonda permet à la RDC d'entamer parfaitement son aventure à la CAN 2025

L'ancien Genkois Théo Bongonda permet à la RDC d'entamer parfaitement son aventure à la CAN 2025

15:51
"Ça évolue positivement" : l'infirmerie du Standard se vide enfin, ce qui ouvre des portes à Vincent Euvrard Interview

"Ça évolue positivement" : l'infirmerie du Standard se vide enfin, ce qui ouvre des portes à Vincent Euvrard

14:30
"On connaît la réalité financière du club" : Gaëtan Englebert évoque le mercato hivernal du RFC Liège

"On connaît la réalité financière du club" : Gaëtan Englebert évoque le mercato hivernal du RFC Liège

15:40
Le jeune talent formé à Anderlecht et à la Juventus, Joseph Nonge, marque son premier but en équipe première

Le jeune talent formé à Anderlecht et à la Juventus, Joseph Nonge, marque son premier but en équipe première

15:20
Un bus de supporters gantois attaqué par des fans brugeois : "Deux centimètres plus haut et j'étais aveugle"

Un bus de supporters gantois attaqué par des fans brugeois : "Deux centimètres plus haut et j'étais aveugle"

13:30
2
"On aurait signé tout de suite" : Gaëtan Englebert tire le bilan de la première partie de saison du RFC Liège

"On aurait signé tout de suite" : Gaëtan Englebert tire le bilan de la première partie de saison du RFC Liège

14:20
Sacha Kljestan émet une possibilité pour l'avenir de Divock Origi

Sacha Kljestan émet une possibilité pour l'avenir de Divock Origi

14:00
Jean Kindermans de retour à Anderlecht : est-ce vraiment réalisable ?

Jean Kindermans de retour à Anderlecht : est-ce vraiment réalisable ?

12:40
Le joueur du Bayern, cité un temps chez les Diables Rouges, pourrait bientôt prendre une grande décision

Le joueur du Bayern, cité un temps chez les Diables Rouges, pourrait bientôt prendre une grande décision

13:00
Solide coup dur pour le Club de Bruges : un cadre en plus manquera le déplacement à Genk

Solide coup dur pour le Club de Bruges : un cadre en plus manquera le déplacement à Genk

12:00
Un cadre du Bayern de Vincent Kompany tout proche de prolonger son contrat

Un cadre du Bayern de Vincent Kompany tout proche de prolonger son contrat

12:20
Qui sont les joueurs les plus efficaces de Pro League ? L'Union Saint-Gilloise domine les statistiques

Qui sont les joueurs les plus efficaces de Pro League ? L'Union Saint-Gilloise domine les statistiques

11:00
Surprenant : un commentateur sportif TV rejoint le club d'Emilio Ferrera

Surprenant : un commentateur sportif TV rejoint le club d'Emilio Ferrera

11:30
Vincent Kompany adresse un message aux supporters : "Travailler avec cette équipe est un pur plaisir"

Vincent Kompany adresse un message aux supporters : "Travailler avec cette équipe est un pur plaisir"

10:30
Enfin des nouvelles le concernant : Divock Origi s'apprête à quitter l'AC Milan

Enfin des nouvelles le concernant : Divock Origi s'apprête à quitter l'AC Milan

10:00
"Nous savions que nous pouvions compter sur eux" : Vincent Kompany récompense deux joueurs

"Nous savions que nous pouvions compter sur eux" : Vincent Kompany récompense deux joueurs

09:30
Un joueur victime de racisme en D1B : "Le club engagera immédiatement une procédure d'exclusion civile"

Un joueur victime de racisme en D1B : "Le club engagera immédiatement une procédure d'exclusion civile"

09:00
1
🎥 Cigare en bouche, Romelu Lukaku fête le titre de son équipe en Supercoupe d'Italie aux côtés de Noa Lang

🎥 Cigare en bouche, Romelu Lukaku fête le titre de son équipe en Supercoupe d'Italie aux côtés de Noa Lang

08:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 19
Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
FC Bruges FC Bruges 2-1 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 1-0 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 2-2 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 0-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved