Que se passe-t-il avec Alexis Beka Beka à la RAAL ? Frédéric Taquin fait le point

Frédéric Taquin a rassuré ce mardi en conférence de presse quant à l'état de forme d'Alexis Beka Beka, qui n'était pas présent sur les deux dernières feuilles de match. Il a simplement besoin de temps et n'est pas encore prêt à enchaîner.

Le joueur fait toujours bien partie des plans du coach et du staff. Il se remet petit à petit d’une épreuve mentale et physique difficile pour lui, ce qui explique pourquoi il n’enchaîne pas les présences sous le maillot louviérois.

Frédéric Taquin a apporté des précisions : "Les supporters ont envie de voir Alexis et moi aussi j’en ai envie. Je l’ai déjà dit et la situation n’a pas changé : s’il était apte à jouer, il jouerait et on serait tous contents qu’il soit sur le terrain."

"Je suis le premier à vouloir mettre son nom sur une feuille de match mais ce n’est pas possible actuellement. C’est un joueur exceptionnel et s’il n’est pas aligné pour le moment, c’est parce qu’il n’est pas prêt. Et quand il est sur le banc et que je ne le fais pas monter, c’est parce que la situation n’est pas profitable pour lui", poursuit le coach en conférence de presse selon Sudinfo.

Alexis Beka Bek fait des efforts

Le joueur travaille beaucoup : "Il est toujours bien avec nous et il continue à faire beaucoup d’efforts mais ce n’est pas facile. Il y a des paramètres à prendre en compte qu’on ne connaît pas de l’extérieur et ce n’est pas possible de comprendre une situation sans côtoyer un joueur au quotidien."

"Cela viendra, les supporters peuvent se dire qu’Alexis jouera l’année prochaine mais on est dans un processus qui prend du temps", conclut-il.





La RAAL affrontera OHL ce samedi 27 décembre, match où les joueurs porteront d’ailleurs leur maillot third pour la première fois. Cette rencontre est évidemment importante sur le plan comptable puisque les Louviérois affrontent l’équipe juste devant eux au classement, avec le même nombre de points. Une victoire pourrait éventuellement leur permettre de sortir de la zone rouge.