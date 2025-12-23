Solide coup dur pour le Club de Bruges : un cadre en plus manquera le déplacement à Genk

Le Club de Bruges devra se passer d'un titulaire vendredi lors du choc sur le terrain du KRC Genk. Brandon Mechele est sorti sur blessure avant la pause lors du match contre La Gantoise et sera absent vendredi.

Le défenseur de 32 ans était jusqu’ici indispensable chez les Blauw en Zwart et avait disputé l’intégralité des 32 rencontres de la saison. Face à La Gantoise, il a toutefois dû s’asseoir à deux reprises avant qu’un remplacement ne devienne inévitable. Jorne Spileers est alors monté au jeu.

Mechele souffre d’une blessure au mollet. La gravité de celle-ci doit encore être déterminée, mais le déplacement à Genk arrive en tout cas trop tôt pour le défenseur expérimenté.

L’entraîneur Ivan Leko espère que la blessure ne sera pas trop grave, tout en sachant qu’il devra s’adapter. Les options défensives sont limitées et il semble déjà assez clair qui devrait être aligné.

Qui pour le remplacer ?

Tout indique que Jorne Spileers est la première option pour remplacer Mechele. Le joueur de 20 ans a laissé une impression correcte lors de ses précédentes entrées en jeu et paraît actuellement plus avancé que Vince Osuji. Zaid Romero reste pour l’instant hors des plans.



Une note positive toutefois pour le Club : Christos Tzolis devrait normalement être à nouveau disponible à Genk. Pour le reste, Ivan Leko devra attendre après le Nouvel An pour récupérer d’autres joueurs actuellement à l’infirmerie.