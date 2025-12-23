Qui sont les joueurs les plus efficaces de Pro League ? L'Union Saint-Gilloise domine les statistiques

Promise David est le meilleur buteur de Pro League avec huit buts inscrits après 19 journées. Mais savez-vous qui sont les joueurs les plus efficaces ? Le top 3 se trouve à l'Union Saint-Gilloise.

En effet, selon des statistiques partagées par DAZN, Marc Giger est le plus efficace par 90 minutes. Il affiche un total de 0,83 but inscrit par 90 minutes. En seconde position, on retrouve le meilleur buteur du championnat, Promise David, avec 0,79 but par 90 minutes.

Un autre buteur saint-gillois, Raul Florucz, complète le podium. L’Autrichien présente quant à lui un bilan de 0,71 but inscrit par 90 minutes. Ce top trois montre l’efficacité redoutable des buteurs unionistes.

Jelle Vossen derrière les Unionistes

Il n’y a aucun joueur du Club de Bruges, de Genk ou encore d’Anderlecht dans le top 5. En quatrième position, on retrouve le joueur expérimenté Jelle Vossen, avec un total de 0,65 but inscrit par 90 minutes.

Le buteur de Zulte Waregem n’a disputé que 42 minutes de jeu lors des dix dernières rencontres de son équipe dans le championnat belge. Sa dernière titularisation en Pro League remonte au 2 août dernier contre Westerlo.



Buteur lors de ses trois derniers matchs en tant que titulaire, Pape Moussa Fall ferme le top 5. Son bilan est de 0,63 but par 90 minutes. Cela montre son efficacité, mais surtout l’importance qu’il a pour La Louvière depuis que Frédéric Taquin lui accorde davantage de temps de jeu ces dernières semaines.