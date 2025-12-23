Voici pourquoi le directeur technique de Genk, Dimitri de Condé, n'a pas hésité une seule seconde à choisir Nicky Hayen

Ce mardi, Nicky Hayen a été officiellement présenté à la presse comme le nouvel entraîneur du KRC Genk. Dimitri de Condé, le directeur technique, s'est également exprimé au sujet de son nouveau coach.

Nicky Hayen semblait être le favori depuis plusieurs semaines, même si le nom de Timmy Simons circulait aussi avec insistance. De Condé connaissait déjà le nouveau coach genkois depuis l’époque où ils évoluaient ensemble comme joueurs et affiche une grande confiance dans son choix.

"Hayen est quelqu’un de très direct. Nous nous connaissons depuis longtemps. Nous avons joué ensemble et nous sommes toujours restés en contact. "

"De par ma fonction, je m’intéresse évidemment beaucoup aux entraîneurs et à leur travail, mais Nicky a toujours eu quelque chose de spécial à mes yeux", poursuit De Condé, cité par le Belang van Limburg.

Un choix évident

Pour le directeur technique, la décision a été rapidement prise : "Après que Nicky a dû digérer la déception de son licenciement au Club de Bruges, il y a eu un tout premier entretien entre lui et moi. Lors de cette discussion, il m’a immédiatement marqué en me disant : je veux faire ce job."

"Il est très rare dans le football de recevoir, de la part de personnes extérieures très expérimentées dans le milieu, autant de félicitations pour la nomination d’un entraîneur. Cette fois, cela a été le cas. Cela en dit long", conclut le directeur technique