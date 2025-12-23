Un cadre du Bayern de Vincent Kompany tout proche de prolonger son contrat

Dayot Upamecano est en bonne voie pour prolonger son contrat au Bayern Munich. Le PSG et le Real Madrid sont toujours sur ses côtes.

Le journaliste de Foot Mercato Santi Aouna a apporté des nouvelles ce mardi matin concernant une prolongation du Français. Il précise que le joueur et le club sont presque en accord sur les différents points.

Encore un point à régler

Un seul point serait encore à régler. Cela concerne sa clause libératoire. Le Bayern voudrait la mettre en place dès l’été prochain. Les discussions se poursuivent à ce sujet en coulisses.

Le directeur sportif du Bayern a fait le point à propos de son joueur le week-end dernier : "Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve. Je suis très confiant, comme je l’ai dit à maintes reprises. Nous discutons de prolongations de contrat depuis des semaines, voire des mois."

"C’est notre souhait le plus cher. Les rumeurs qui circulent, selon lesquelles il aurait refusé, les menaces, les ultimatums, tout cela est absurde. Nous sommes en discussion et nos échanges se déroulent très bien. Ce blocage se réduit et il doit maintenant le surmonter. Je souhaite qu’il le surmonte et ne le contourne pas. Il en est capable."



Le contrat actuel du joueur court jusqu’au 30 juin 2026. Les Bavarois veulent éviter un départ libre et veulent absolument qu’il prolonge. Les choses avancent positivement et cela ne semble plus être qu’une question de temps. Il est cependant probable qu’il décide de partir malgré la prolongation et que celle-ci ne soit qu’un simple arrangement afin d’éviter un départ libre. Le PSG et le Real Madrid le surveillent.