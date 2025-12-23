Le jeune talent formé à Anderlecht et à la Juventus, Joseph Nonge, marque son premier but en équipe première

Joseph Nonge, qui a quitté la Juventus pour rejoindre la Turquie l'été dernier, a trouvé le chemin des filets pour la première fois avec son nouveau club ce mardi après-midi.

Le Kocaelispor de Joseph Nonge affrontait l’Erzurumspor FK (D2 turque) dans le groupe C de la Coupe de Turquie. Le jeune talent belge de 20 ans, auteur d’une solide prestation, s’est offert un superbe but.

Il s’est avancé sur le côté gauche du grand rectangle avant d’armer une magnifique frappe dans un angle fermé. Ce but a permis à son équipe de porter le score à 3-0 à la 53e minute de jeu. Il s'agit du premier but de sa carrière en équipe première.

KOCAELİSPORLU JOSEPH NONGE, DAR AÇIDAN NEFİS VURDU! 🚀 pic.twitter.com/P7fTUfGhK0 — FutbolArena (@futbolarena) December 23, 2025

Une bonne manière de marquer des points

En championnat, le milieu belge a peu de temps de jeu ces dernières semaines. Il n’a eu qu’une heure de jeu sur les six derniers matchs. Il a profité de son temps de jeu en Coupe de Turquie pour se montrer.

Joseph Nonge a très certainement marqué des points auprès de son coach Selçuk İnan. Joseph Nonge et ses coéquipiers laissent désormais place à la trêve. Leur prochaine rencontre est programmée le 13 janvier contre Gaziantep, en Coupe de Turquie également.





En Süper Lig, Kocaelispor figure à la huitième place du classement sur 18. Le club est pour le moment à neuf points de la quatrième position, synonyme de places européennes.