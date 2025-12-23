Le Club de Bruges n'écoute pas les critiques et fait un choix fort

Malgré les appels répétés en faveur du recrutement d'un nouvel attaquant, le Club Bruges reste serein en interne. En dépit des critiques, les blauw-zwart n'envisagent absolument pas d'attirer un nouveau numéro neuf lors du mercato hivernal, d'après Het Laatste Nieuws.

La confiance accordée à Romeo Vermant et Nicolò Tresoldi reste intacte. Dimanche, au stade Jan Breydel, une confirmation symbolique est tombée. Pour la première fois cette saison, Vermant et Tresoldi ont marqué lors d’un même match. Les deux jeunes attaquants ont offert les trois points au Club de Bruges et ont démontré que la concurrence interne fonctionne, précisément au moment où la pression remontait.

Le Club a délibérément opté cette saison pour une approche axée sur la jeunesse en pointe. Vermant et Tresoldi, tous deux âgés de 21 ans, se partagent la responsabilité, avec Kaye Furo comme troisième option. Pour Gustaf Nilsson, il n’y a depuis un certain temps plus d’avenir sportif chez les blauw-zwart. À un poste clé, le club a donc pris un risque calculé.

Si Bruges doit se renforcer en hiver, ce sera à un poste d’ailier, et non en pointe

Ce risque a apporté des résultats mitigés. Après un bon départ, les critiques sont apparues lorsque les buts se sont faits plus rares, mais une réaction a toujours suivi. À chaque fois que la méfiance grandissait, Vermant et Tresoldi recommençaient à marquer. Cette dynamique s’est également vérifiée sous Ivan Leko : quatre buts en deux matches, sans qu’ils ne soient alignés ensemble.

Après la phase aller, le duel à la pointe de l’attaque est remarquablement équilibré. Leurs profils diffèrent, mais c’est précisément cette complémentarité qui maintient la production offensive et convainc la direction sportive.



Le Club Bruges ne recrutera donc pas de nouvel avant-centre. Si un renfort offensif devait arriver, ce serait uniquement sur les ailes, selon Het Laatste Nieuws. Le dossier Nilsson ne concerne désormais plus qu’un départ.