Vincent Kompany adresse un message aux supporters : "Travailler avec cette équipe est un pur plaisir"

Alors que l'année 2025 est désormais terminée pour le Bayern, Vincent Kompany a tenu à adresser un message aux supporters bavarois.

Vincent Kompany a commencé son message par ces mots : "Alors qu’une année particulière pour le FC Bayern touche à sa fin, je tiens à vous souhaiter, également au nom de notre équipe et du staff technique, un joyeux Noël, de bonnes fêtes reposantes et une excellente nouvelle année."

L’entraîneur belge se montre fier : "En 2025, le FC Bayern a célébré son 125e anniversaire. C’est une histoire longue et incroyablement riche en succès – et nous pouvons tous, ici à la Säbener Straße comme vous, chers supporters à travers le monde, être fiers et reconnaissants de faire partie de ce club, de son histoire unique et de la grande famille du FC Bayern."

"En regardant vers 2026, nous avons posé des bases sur lesquelles nous pourrons atteindre nos objectifs pas à pas", souligne-t-il. "Travailler avec cette équipe est un pur plaisir : je ressens cette faim de réussite chaque jour et, même après les défaites, notre vestiaire reste solide. Il y a un an, j’avais dit que, entre autres, la soif de trophées de Harry Kane et d’Eric Dier pour leurs premiers titres nous tirerait vers le haut. En 2026, nos joueurs de retour Jamal Musiala, Alphonso Davies et Hiroki Itō nous apporteront eux aussi beaucoup d’énergie."

Procurer de la joie

Que veut faire Vincent Kompany pour la suite de la saison avec son équipe ? "Nous voulons continuer à être créatifs et à vous procurer de la joie à travers notre style de jeu. Les joueurs de notre équipe n’ont pas commencé le football pour courir après le ballon : ils veulent être acteurs, et c’est avec cet état d’esprit que nous aborderons et jouerons également en 2026."

"Profitons maintenant tous ensemble des fêtes. Ce Noël, je vais déguster chez moi quelque chose que j’ai découvert ici pour la première fois : le Kaiserschmarrn. Nous nous sommes vraiment bien installés à Munich, en grande partie grâce à votre soutien – l’accueil que nous avons reçu est tout simplement formidable. Joyeux Noël et excellente année 2026 à tous", conclut-il.