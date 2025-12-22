C'est fait : Vincent Kompany va accueillir une nouvelle pépite au Bayern

Le Bayern de Vincent Kompany a conclu un nouveau deal, à en croire l'expert mercato Fabrizio Romano. Virgilio Olaya, jeune pépite équatorienne de 17 ans, va rejoindre la formation allemande.

L’expert mercato rapporte qu’un accord verbal a été trouvé pour le jeune défenseur central du SD Aucas. Le journaliste a utilisé son célèbre "Here we go" pour confirmer le transfert de Virgilio Olaya.

Il va signer un contrat de quatre ans et demi, mais seulement à partir de février 2026. Le Bayern négocie actuellement un futur prêt afin de lui offrir du temps de jeu dans une autre équipe.

L'un des plus grands espoirs équatoriens en défense

Le joueur, né en 2008, est considéré comme l’un des plus grands espoirs équatoriens au poste de défenseur central. Il est actuellement estimé à 50 000 euros selon Transfermarkt.

C’est évidemment un renfort sur le long terme. Les Bavarois veulent le recruter afin qu’il se révèle au Bayern et qu’il devienne un top joueur. Certaines fois, cela fonctionne, d’autres fois pas du tout. Ça, c’est l’avenir qui nous le dira.

En tout cas, lui est d’ores et déjà tout excité à l’idée de rejoindre un géant européen. Avant son passage et sa formation au SD Aucas en Équateur, il est passé par le CS Norte América U20.