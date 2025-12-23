"C'est un rêve d'enfant" : Thibaut Courtois était récemment aux anges, voici pourquoi

Thibaut Courtois a encore réalisé une prestation de grande classe face à Séville samedi. Le portier belge a gardé sa cage inviolée et a effectué de nombreux arrêts. Il s'est exprimé au micro de son équipe (RM Play) suite au succès 2-0 de son équipe.

Il est clair, le Real Madrid n’est pas à son meilleur niveau : "Le plus important, c’était de gagner à domicile. Mais nous devons améliorer notre jeu. Nous avons gagné sur phase arrêtée et sur penalty. Il faut progresser, mais dans ces moments-là, gagner est fondamental. C’était déjà le cas contre Alavés en Coupe, et encore aujourd’hui. En 2026, nous devrons faire mieux."

Le Real Madrid a en effet terminé son année 2025. Le prochain match des Madrilènes aura lieu après la trêve, le 4 janvier prochain, à domicile contre le Betis. Cette semaine de repos ravit d’ailleurs Courtois : "Cette pause va faire du bien à tout le monde pour se reposer et progresser. Ce n’est pas facile, on se bat beaucoup, il y a énormément de blessés, mais au final, le plus important reste la victoire."

Sur le plan personnel, le portier belge se sent bien : "Je me sens très bien. Je travaille dur chaque semaine avec Llopis (ndlr, l’entraîneur des portiers) et les autres gardiens. J’essaie d’aider l’équipe. À 1-0, j’ai dû réaliser plusieurs arrêts. C’est mon rôle et je donne toujours le maximum."

Un rêve d'enfant ?

Le gardien belge portait d’ailleurs le brassard de capitaine. C’est évidemment quelque chose d’incroyable pour lui : "C’était la première fois que je portais le brassard au Bernabéu. C’est toujours magnifique, un immense honneur d’être l’un des capitaines du Real Madrid, encore plus ici. C’est un rêve d’enfant de jouer ici, et être capitaine est une immense fierté. Il faut voir grand, car les rêves peuvent vous emmener très loin."

Il a également passé un message aux supporters merengues : "Joyeuses fêtes à tous les Madridistas. Je vous souhaite une très belle fin d’année et surtout une bonne santé. Pour nous aussi, j’espère avant tout la santé, et que 2026 arrive avec des trophées."



