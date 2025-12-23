L'ancien Genkois Théo Bongonda permet à la RDC d'entamer parfaitement son aventure à la CAN 2025

La République démocratique du Congo a bien réussi son entrée dans la Coupe d'Afrique des Nations. Les Léopards se sont imposés sur le score de 1-0 face au Bénin au stade Al Barid de Rabat.

C’est l’ancien Genkois Théo Bongonda qui a inscrit le seul et unique but de la rencontre à la 16e minute de jeu. L’ailier congolais a récupéré le ballon et a armé une frappe suite à une erreur de Yohan Roche, qui n’aurait jamais dû laisser passer le ballon dans le grand rectangle. Arthur Masuaku, qui a donné le long ballon pour le natif de Charleroi, est crédité d’un assist.

Bongonda goal to give DR Congo the lead against Benin. #AFCON2025 pic.twitter.com/gvjochN0gX — AFCON 2025 (@DiskiAfrika) December 23, 2025

La RDC va ensuite tout donner pour doubler la mise. À la 49e minute de jeu, Cédric Bakambu pense avoir réussi en trompant le portier adverse de la tête. Son but a cependant finalement été annulé par la VAR pour une position de hors-jeu.

La VAR ne fonctionne pas

Le Bénin aurait bien pu obtenir un penalty à l’heure de jeu. Chancel Mbemba commet une faute de main dans la surface de réparation de son équipe, mais la VAR… ne fonctionnait plus. Aucune possibilité donc de revoir les images. De quoi évidemment énerver les Guépards !

Le score est ensuite resté inchangé. Le Congo s’impose sur le plus petit écart et prend la première place de son groupe en attendant le match entre le Sénégal et le Botswana.





Le prochain match de la RDC aura lieu ce samedi 27 décembre. La sélection se frottera au Sénégal. Un match loin d’être évident pour les Congolais face à l’une des meilleures nations africaines.