"Si on s'endort, ce n'est plus l'Afrique du Sud qu'on connaît" : Hugo Broos croit-il au sacre à la CAN ?

Hugo Broos s'est exprimé en zone mixte suite au succès de l'Afrique du Sud (2-1) face à l'Angola. Il a été interrogé à propos d'un éventuel sacre final.

Hugo Broos dispose d’une équipe solide, mais elle devra performer au meilleur niveau pour pouvoir rêver : "On a de bons joueurs et tout le monde sait qu’avec les qualités qu’on a, on sait gagner des trophées. Il y a une très bonne mentalité dans l’équipe. Il y a de la qualité aussi. Mais vous voyez, en première mi-temps, si on s’endort, ce n’est plus l’Afrique du Sud qu’on connaît."

Il a ensuite été demandé au coach belge s’il croyait en un sacre final lors de cette CAN. Il sait que ce sera loin d’être évident. "La CAN, c’est un tournoi très difficile. Toutes les équipes se donnent à 100 %. Il faut parfois un peu de chance de votre côté", souligne-t-il.

"Mais naturellement, je pense qu’on n’est plus l’équipe qui a commencé la CAN il y a deux ans. On est meilleurs. On a fort progressé."

Gagner la CAN ?

Il se montre tout de même optimiste : "On peut avoir l’ambition de gagner la CAN. Mais il y a encore sept matchs à jouer avant ça, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer."

Pour son second match, le défi sera de taille pour les Bafana Bafana. Ils affronteront l’Égypte, qui s’est imposée sur le score de 2-1 face au Zimbabwe pour son premier match.



