"Si on s'endort, ce n'est plus l'Afrique du Sud qu'on connaît" : Hugo Broos croit-il au sacre à la CAN ?

"Si on s'endort, ce n'est plus l'Afrique du Sud qu'on connaît" : Hugo Broos croit-il au sacre à la CAN ?
Photo: @ActuFootAfrique

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Hugo Broos s'est exprimé en zone mixte suite au succès de l'Afrique du Sud (2-1) face à l'Angola. Il a été interrogé à propos d'un éventuel sacre final.

Hugo Broos dispose d’une équipe solide, mais elle devra performer au meilleur niveau pour pouvoir rêver : "On a de bons joueurs et tout le monde sait qu’avec les qualités qu’on a, on sait gagner des trophées. Il y a une très bonne mentalité dans l’équipe. Il y a de la qualité aussi. Mais vous voyez, en première mi-temps, si on s’endort, ce n’est plus l’Afrique du Sud qu’on connaît."

Il a ensuite été demandé au coach belge s’il croyait en un sacre final lors de cette CAN. Il sait que ce sera loin d’être évident. "La CAN, c’est un tournoi très difficile. Toutes les équipes se donnent à 100 %. Il faut parfois un peu de chance de votre côté", souligne-t-il.

"Mais naturellement, je pense qu’on n’est plus l’équipe qui a commencé la CAN il y a deux ans. On est meilleurs. On a fort progressé." 

Gagner la CAN ?

Il se montre tout de même optimiste : "On peut avoir l’ambition de gagner la CAN. Mais il y a encore sept matchs à jouer avant ça, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer."

Pour son second match, le défi sera de taille pour les Bafana Bafana. Ils affronteront l’Égypte, qui s’est imposée sur le score de 2-1 face au Zimbabwe pour son premier match.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Hugo Broos

Plus de news

Voici pourquoi le directeur technique de Genk, Dimitri de Condé, n'a pas hésité une seule seconde à choisir Nicky Hayen

Voici pourquoi le directeur technique de Genk, Dimitri de Condé, n'a pas hésité une seule seconde à choisir Nicky Hayen

23:00
Que se passe-t-il avec Alexis Beka Beka à la RAAL ? Frédéric Taquin fait le point

Que se passe-t-il avec Alexis Beka Beka à la RAAL ? Frédéric Taquin fait le point

22:30
"C'est un rêve d'enfant" : Thibaut Courtois était récemment aux anges, voici pourquoi

"C'est un rêve d'enfant" : Thibaut Courtois était récemment aux anges, voici pourquoi

21:40
"Je me suis aussi prouvé" : Nicky Hayen évoque le prochain match de Genk contre... le Club de Bruges

"Je me suis aussi prouvé" : Nicky Hayen évoque le prochain match de Genk contre... le Club de Bruges

21:20
OFFICIEL : un joueur du Real Madrid s'en va, direction la Ligue 1

OFFICIEL : un joueur du Real Madrid s'en va, direction la Ligue 1

21:00
Ce joueur du Club de Bruges doit absolument progresser : la lourde tâche d'Ivan Leko

Ce joueur du Club de Bruges doit absolument progresser : la lourde tâche d'Ivan Leko

20:40
L'Union Saint-Gilloise veut renforcer son milieu de terrain : le club bruxellois a envoyé une offre en Suède

L'Union Saint-Gilloise veut renforcer son milieu de terrain : le club bruxellois a envoyé une offre en Suède

20:20
"Avec Stroeykens, Epolo et tout ça, on a déjà ouvert la voie" : Noah Sadiki évoque le cas des binationaux

"Avec Stroeykens, Epolo et tout ça, on a déjà ouvert la voie" : Noah Sadiki évoque le cas des binationaux

20:00
1
Le Sénégal entame parfaitement son aventure à la CAN 2025 : un joueur passé par la Belgique buteur

Le Sénégal entame parfaitement son aventure à la CAN 2025 : un joueur passé par la Belgique buteur

19:30
Le Club de Bruges n'écoute pas les critiques et fait un choix fort

Le Club de Bruges n'écoute pas les critiques et fait un choix fort

19:00
Pourquoi l'Antwerp va mieux avec son nouveau coach ?

Pourquoi l'Antwerp va mieux avec son nouveau coach ?

18:40
Nicky Hayen met les choses au clair après avoir signé à Genk : "Il n'a jamais été question de ça"

Nicky Hayen met les choses au clair après avoir signé à Genk : "Il n'a jamais été question de ça"

18:20
Le Standard jouera son dernier match de l'année dans un stade comble

Le Standard jouera son dernier match de l'année dans un stade comble

18:00
📷 La RAAL dévoile un nouveau maillot : voici à quoi il ressemble

📷 La RAAL dévoile un nouveau maillot : voici à quoi il ressemble

17:30
🎥 Un arrêt de grande classe : Axel Witsel est passé tout proche de planter son deuxième but avec Girona

🎥 Un arrêt de grande classe : Axel Witsel est passé tout proche de planter son deuxième but avec Girona

17:00
Zéro impact sous Pocognoli : l'AS Monaco ne veut plus d'Ansu Fati

Zéro impact sous Pocognoli : l'AS Monaco ne veut plus d'Ansu Fati

16:40
Terrible nouvelle pour Sébastien Pocognoli à l'AS Monaco...

Terrible nouvelle pour Sébastien Pocognoli à l'AS Monaco...

16:20
L'ancien Genkois Théo Bongonda permet à la RDC d'entamer parfaitement son aventure à la CAN 2025

L'ancien Genkois Théo Bongonda permet à la RDC d'entamer parfaitement son aventure à la CAN 2025

15:51
"On connaît la réalité financière du club" : Gaëtan Englebert évoque le mercato hivernal du RFC Liège

"On connaît la réalité financière du club" : Gaëtan Englebert évoque le mercato hivernal du RFC Liège

15:40
C'est déjà signé : le Standard rappelle un jeune talent de son prêt pour la fin de saison

C'est déjà signé : le Standard rappelle un jeune talent de son prêt pour la fin de saison

15:00
Le jeune talent formé à Anderlecht et à la Juventus, Joseph Nonge, marque son premier but en équipe première

Le jeune talent formé à Anderlecht et à la Juventus, Joseph Nonge, marque son premier but en équipe première

15:20
"Ça évolue positivement" : l'infirmerie du Standard se vide enfin, ce qui ouvre des portes à Vincent Euvrard Interview

"Ça évolue positivement" : l'infirmerie du Standard se vide enfin, ce qui ouvre des portes à Vincent Euvrard

14:30
"On aurait signé tout de suite" : Gaëtan Englebert tire le bilan de la première partie de saison du RFC Liège

"On aurait signé tout de suite" : Gaëtan Englebert tire le bilan de la première partie de saison du RFC Liège

14:20
Sacha Kljestan émet une possibilité pour l'avenir de Divock Origi

Sacha Kljestan émet une possibilité pour l'avenir de Divock Origi

14:00
Un bus de supporters gantois attaqué par des fans brugeois : "Deux centimètres plus haut et j'étais aveugle"

Un bus de supporters gantois attaqué par des fans brugeois : "Deux centimètres plus haut et j'étais aveugle"

13:30
2
Le joueur du Bayern, cité un temps chez les Diables Rouges, pourrait bientôt prendre une grande décision

Le joueur du Bayern, cité un temps chez les Diables Rouges, pourrait bientôt prendre une grande décision

13:00
Jean Kindermans de retour à Anderlecht : est-ce vraiment réalisable ?

Jean Kindermans de retour à Anderlecht : est-ce vraiment réalisable ?

12:40
Un cadre du Bayern de Vincent Kompany tout proche de prolonger son contrat

Un cadre du Bayern de Vincent Kompany tout proche de prolonger son contrat

12:20
Solide coup dur pour le Club de Bruges : un cadre en plus manquera le déplacement à Genk

Solide coup dur pour le Club de Bruges : un cadre en plus manquera le déplacement à Genk

12:00
Surprenant : un commentateur sportif TV rejoint le club d'Emilio Ferrera

Surprenant : un commentateur sportif TV rejoint le club d'Emilio Ferrera

11:30
Qui sont les joueurs les plus efficaces de Pro League ? L'Union Saint-Gilloise domine les statistiques

Qui sont les joueurs les plus efficaces de Pro League ? L'Union Saint-Gilloise domine les statistiques

11:00
Vincent Kompany adresse un message aux supporters : "Travailler avec cette équipe est un pur plaisir"

Vincent Kompany adresse un message aux supporters : "Travailler avec cette équipe est un pur plaisir"

10:30
Enfin des nouvelles le concernant : Divock Origi s'apprête à quitter l'AC Milan

Enfin des nouvelles le concernant : Divock Origi s'apprête à quitter l'AC Milan

10:00
"Nous savions que nous pouvions compter sur eux" : Vincent Kompany récompense deux joueurs

"Nous savions que nous pouvions compter sur eux" : Vincent Kompany récompense deux joueurs

09:30
Un joueur victime de racisme en D1B : "Le club engagera immédiatement une procédure d'exclusion civile"

Un joueur victime de racisme en D1B : "Le club engagera immédiatement une procédure d'exclusion civile"

09:00
1
🎥 Cigare en bouche, Romelu Lukaku fête le titre de son équipe en Supercoupe d'Italie aux côtés de Noa Lang

🎥 Cigare en bouche, Romelu Lukaku fête le titre de son équipe en Supercoupe d'Italie aux côtés de Noa Lang

08:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 19
Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
FC Bruges FC Bruges 2-1 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 1-0 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 2-2 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 0-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved