Le Standard jouera son dernier match de l'année dans un stade comble

C'est officiel, le stade de Sclessin affichera complet pour le match entre le Standard de Liège et Saint-Trond ce vendredi 26 décembre (18h30).

Le club a annoncé la nouvelle sur son site web et sur ses réseaux sociaux ce mardi après-midi. Le prix des billets avait été réduit en cette période de fête.

Un ticket classique coûtait 20 € partout dans le stade. Pour les personnes de moins de 18 ans et de plus de 60 ans, le prix a même été réduit à dix euros. De quoi permettre à de nombreux fans de venir assister à cette rencontre.

Le nombre élevé de supporters présents au stade s’explique aussi par cette période de fête, où de nombreuses personnes sont en congé et prennent donc le temps de venir supporter leur équipe. "C’est Noël, c’est cadeau, c’est Standard", écrit le club liégeois dans l’affiche partagée sur son site.

Dernier match de 2025

Cette rencontre sera la dernière du Standard avant la trêve hivernale. Les hommes de Vincent Euvrard reviendront ensuite le 18 janvier pour un choc wallon contre le Sporting de Charleroi au Mambourg.



Pour le match à domicile suivant, celui contre Saint-Trond, il aura lieu le 23 janvier, soit près d’un mois plus tard. Ce sera face à La Gantoise de Rik De Mil.