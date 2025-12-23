Un joueur victime de racisme en D1B : "Le club engagera immédiatement une procédure d'exclusion civile"

L'arrière droit du Beerschot, Dennis Gyamfi, a été victime de racisme lors du match entre le SK Beveren et les Rats, rapportent les deux formations dans un communiqué partagé ce lundi soir.

Le SK Beveren s'est imposé sur le score de 4-2 face au Beerschot après avoir été mené 0-2. Une victoire qui permet au leader de Challenger Pro League de conforter encore plus son avance au classement, mais aussi de rester toujours invaincu en championnat à la mi-saison. Mais à côté du terrain, des choses inacceptables se sont produites.

Dennis Gyamfi a entendu des propos racistes à son encontre proférés par un "supporter". "Le racisme et la discrimination n’ont pas leur place dans le football, ni dans notre société. Le Beerschot et le SK Beveren appliquent une politique de tolérance zéro à l’égard de ce type de comportement et condamnent donc avec la plus grande fermeté l’incident survenu samedi dernier", écrivent les deux équipes dans un communiqué publié sur leur site web.

L'individu a été identifié

Les clubs précisent que l’individu a été identifié grâce à l’intervention des joueurs, des stewards et des services de police. "Outre le procès-verbal établi par la police, le SK Beveren engagera immédiatement une procédure d’exclusion civile", est-il précisé.

Après la rencontre, les deux clubs "ont étroitement collaboré afin de traiter l’incident rapidement et de manière appropriée". "Un soutien explicite" a également été apporté au joueur concerné.



"Les deux équipes remercient toutes les personnes intervenues au moment des faits. Ensemble, nous veillons à ce que nos stades soient des lieux où chacun se sente chez soi", concluent le Beerschot et le SK Beveren.