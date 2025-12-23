Un joueur victime de racisme en D1B : "Le club engagera immédiatement une procédure d'exclusion civile"

Un joueur victime de racisme en D1B : "Le club engagera immédiatement une procédure d'exclusion civile"
Deviens fan de Beerschot! 927

L'arrière droit du Beerschot, Dennis Gyamfi, a été victime de racisme lors du match entre le SK Beveren et les Rats, rapportent les deux formations dans un communiqué partagé ce lundi soir.

Le SK Beveren s'est imposé sur le score de 4-2 face au Beerschot après avoir été mené 0-2. Une victoire qui permet au leader de Challenger Pro League de conforter encore plus son avance au classement, mais aussi de rester toujours invaincu en championnat à la mi-saison. Mais à côté du terrain, des choses inacceptables se sont produites.

Dennis Gyamfi a entendu des propos racistes à son encontre proférés par un "supporter". "Le racisme et la discrimination n’ont pas leur place dans le football, ni dans notre société. Le Beerschot et le SK Beveren appliquent une politique de tolérance zéro à l’égard de ce type de comportement et condamnent donc avec la plus grande fermeté l’incident survenu samedi dernier", écrivent les deux équipes dans un communiqué publié sur leur site web.

L'individu a été identifié

Les clubs précisent que l’individu a été identifié grâce à l’intervention des joueurs, des stewards et des services de police. "Outre le procès-verbal établi par la police, le SK Beveren engagera immédiatement une procédure d’exclusion civile", est-il précisé.

Après la rencontre, les deux clubs "ont étroitement collaboré afin de traiter l’incident rapidement et de manière appropriée". "Un soutien explicite" a également été apporté au joueur concerné.


"Les deux équipes remercient toutes les personnes intervenues au moment des faits. Ensemble, nous veillons à ce que nos stades soient des lieux où chacun se sente chez soi", concluent le Beerschot et le SK Beveren.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Beerschot

Plus de news

Surprenant : un commentateur sportif TV rejoint le club d'Emilio Ferrera

Surprenant : un commentateur sportif TV rejoint le club d'Emilio Ferrera

11:30
Qui sont les joueurs les plus efficaces de Pro League ? L'Union Saint-Gilloise domine les statistiques

Qui sont les joueurs les plus efficaces de Pro League ? L'Union Saint-Gilloise domine les statistiques

11:00
Vincent Kompany adresse un message aux supporters : "Travailler avec cette équipe est un pur plaisir"

Vincent Kompany adresse un message aux supporters : "Travailler avec cette équipe est un pur plaisir"

10:30
Enfin des nouvelles le concernant : Divock Origi s'apprête à quitter l'AC Milan

Enfin des nouvelles le concernant : Divock Origi s'apprête à quitter l'AC Milan

10:00
"Nous savions que nous pouvions compter sur eux" : Vincent Kompany récompense deux joueurs

"Nous savions que nous pouvions compter sur eux" : Vincent Kompany récompense deux joueurs

09:30
🎥 Cigare en bouche, Romelu Lukaku fête le titre de son équipe en Supercoupe d'Italie aux côtés de Noa Lang

🎥 Cigare en bouche, Romelu Lukaku fête le titre de son équipe en Supercoupe d'Italie aux côtés de Noa Lang

08:30
Le futur adversaire de la Belgique, l'Égypte, a eu chaud pour son entame à la CAN 2025

Le futur adversaire de la Belgique, l'Égypte, a eu chaud pour son entame à la CAN 2025

08:00
Ce joueur d'Anderlecht a reçu un avertissement clair de la part de Besnik Hasi

Ce joueur d'Anderlecht a reçu un avertissement clair de la part de Besnik Hasi

07:40
On ne le changera pas : Stijn Stijnen à nouveau menacé de suspension

On ne le changera pas : Stijn Stijnen à nouveau menacé de suspension

06:40
Hein Vanhaezebrouck se montre sévère envers le Club de Bruges : "C'était vraiment dramatique"

Hein Vanhaezebrouck se montre sévère envers le Club de Bruges : "C'était vraiment dramatique"

07:20
Deux penaltys "bon marché" lors d'Antwerp-Anderlecht ? Jonathan Lardot s'exprime

Deux penaltys "bon marché" lors d'Antwerp-Anderlecht ? Jonathan Lardot s'exprime

07:00
2
Le problème est-il plus profond au Club de Bruges ? "Ce n'était pas mieux que sous Nicky Hayen"

Le problème est-il plus profond au Club de Bruges ? "Ce n'était pas mieux que sous Nicky Hayen"

23:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/12: Batshuayi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/12: Batshuayi

22:00
Les premiers mots de Nicky Hayen : "Remettre Genk sur la carte européenne"

Les premiers mots de Nicky Hayen : "Remettre Genk sur la carte européenne"

22:40
Un dirigeant du top belge est formel : "Je crains le pire en 2026"

Un dirigeant du top belge est formel : "Je crains le pire en 2026"

22:20
Un concurrent de Michy Batshuayi s'en va... mais un autre arrive

Un concurrent de Michy Batshuayi s'en va... mais un autre arrive

22:00
Le football belge va mal ? Le point sur la terrible valse des entraîneurs

Le football belge va mal ? Le point sur la terrible valse des entraîneurs

21:40
Hugo Broos entame sa dernière CAN de la meilleure des manières

Hugo Broos entame sa dernière CAN de la meilleure des manières

21:20
Un scénario fou est possible : Marc Brys pourrait encore... revenir à la tête du Cameroun

Un scénario fou est possible : Marc Brys pourrait encore... revenir à la tête du Cameroun

21:00
Neuf ans à Anderlecht mais le coeur en Biélorussie : les grands débuts de Maksim Kireev en D1A

Neuf ans à Anderlecht mais le coeur en Biélorussie : les grands débuts de Maksim Kireev en D1A

20:40
Le Standard aurait pu s'estimer floué : "Le VAR devait intervenir"

Le Standard aurait pu s'estimer floué : "Le VAR devait intervenir"

20:20
Catastrophe à Liverpool : 140 millions, trois buts... et une fracture de la jambe

Catastrophe à Liverpool : 140 millions, trois buts... et une fracture de la jambe

20:00
C'est fait et le clin d'oeil est beau : Nicky Hayen affrontera Bruges ce vendredi... à la tête de Genk

C'est fait et le clin d'oeil est beau : Nicky Hayen affrontera Bruges ce vendredi... à la tête de Genk

19:27
Hautekiet en leader, Kerk en fait voir de toutes les couleurs à Anderlecht : voici notre onze du week-end

Hautekiet en leader, Kerk en fait voir de toutes les couleurs à Anderlecht : voici notre onze du week-end

19:00
Faux pas d'emblée pour le Mali de Tom Saintfiet à la CAN

Faux pas d'emblée pour le Mali de Tom Saintfiet à la CAN

18:40
Voici le remplaçant de José Riga à Stockay et c'est une tête bien connue à Liège

Voici le remplaçant de José Riga à Stockay et c'est une tête bien connue à Liège

18:20
Sur la sellette, Onur Cinel remonte tout doucement la pente et se montre heureux : "Il a été excellent"

Sur la sellette, Onur Cinel remonte tout doucement la pente et se montre heureux : "Il a été excellent"

18:00
Un chouette moment : voici pourquoi Hans Vanaken n'oubliera certainement jamais cette Bataille des Flandres

Un chouette moment : voici pourquoi Hans Vanaken n'oubliera certainement jamais cette Bataille des Flandres

17:30
"On aurait signé sans hésiter" : Vincent Janssen relativise après le partage contre Anderlecht

"On aurait signé sans hésiter" : Vincent Janssen relativise après le partage contre Anderlecht

17:00
"Il y a parfois un risque" : Vincent Kompany veut encore faire progresser le Bayern

"Il y a parfois un risque" : Vincent Kompany veut encore faire progresser le Bayern

16:30
"On était bien dans tout ce qu'on faisait" : Frédéric Soelle Soelle ravi suite à son but contre le RWDM

"On était bien dans tout ce qu'on faisait" : Frédéric Soelle Soelle ravi suite à son but contre le RWDM

15:30
Eden Hazard de retour dans le monde du football à l'avenir ? Il répond clairement

Eden Hazard de retour dans le monde du football à l'avenir ? Il répond clairement

16:00
Mise à jour du classement FIFA : les Diables Rouges terminent l'année dans le top 10

Mise à jour du classement FIFA : les Diables Rouges terminent l'année dans le top 10

15:00
De Dottignies à Dallas : le rêve américain d'un jeune Wallon en MLS

De Dottignies à Dallas : le rêve américain d'un jeune Wallon en MLS

14:40
C'est fait : Vincent Kompany va accueillir une nouvelle pépite au Bayern

C'est fait : Vincent Kompany va accueillir une nouvelle pépite au Bayern

14:20
Le RFC Liège a refusé une nouvelle offre : Oumar Diouf attire les convoitises en Pro League et à l'étranger

Le RFC Liège a refusé une nouvelle offre : Oumar Diouf attire les convoitises en Pro League et à l'étranger

13:20

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 19
Lommel SK Lommel SK 4-3 Lierse SK Lierse SK
La Gantoise La Gantoise 3-1 RFC Seraing RFC Seraing
Francs Borains Francs Borains 1- Club Brugge NXT Club Brugge NXT
SK Beveren SK Beveren 4-2 Beerschot Beerschot
KV Courtrai KV Courtrai 5-2 RSCA Futures RSCA Futures
KSC Lokeren KSC Lokeren 1-1 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
RWDM Brussels RWDM Brussels 0-3 FC Liège FC Liège
Eupen Eupen 2-2 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved