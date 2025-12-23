"On aurait signé tout de suite" : Gaëtan Englebert tire le bilan de la première partie de saison du RFC Liège

Gaëtan Englebert s'est exprimé au micro de DAZN après la victoire du RFC Liège contre le RWDM Bruxelles (0-3) dimanche. Le coach des Sang et Marine s'est évidemment montré ravi et tire notamment le bilan de la première partie de saison.

L’entraîneur liégeois est satisfait du visage montré par son équipe : "Je crois qu’on a fait un très bon match. On a été sérieux en équipe, bien organisés, présents dans les duels et dans les courses. On a aussi été efficaces devant le but, mais également dans notre rectangle, où on a laissé très peu de possibilités à l’adversaire."

Il lui a été demandé pourquoi il a sorti Alexis Lefebvre en fin de match. Ce n’est pas un choix tactique : "Il restait une minute, et c’est un joueur offensif. Il avait marqué, en plus. En général, les joueurs ne sont pas mécontents quand ils sortent et peuvent être applaudis par le public. Ce n’était pas un changement tactique, on ne remplace pas un défenseur par un attaquant."

"C’était simplement pour donner un peu de temps de jeu à un joueur sur le banc. Il a un peu râlé, mais c’est normal. Deux minutes après, c’était oublié."

Le bilan de la première partie de saison

La trêve hivernale est désormais officiellement lancée pour le club liégeois, c’est le moment de faire le bilan de cette première partie de saison : "Le bilan est positif pour nous. Si, après le premier match à Eupen, on nous avait dit qu’on serait tout près du top 6, on aurait signé tout de suite."



"Il y a eu une très bonne période avec un peu de réussite, puis une autre un peu moins bonne, tant sur le plan comptable que dans les prestations", souligne-t-il. "Mais dans l’ensemble, on peut être satisfaits. Quand on voit la prestation de l’équipe aujourd’hui, avec le nombre d’absents et les blessures à la mi-temps, on ne peut qu’être contents de l’ambiance et de la qualité qu’on a dans le groupe."