"On aurait signé tout de suite" : Gaëtan Englebert tire le bilan de la première partie de saison du RFC Liège

"On aurait signé tout de suite" : Gaëtan Englebert tire le bilan de la première partie de saison du RFC Liège

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Gaëtan Englebert s'est exprimé au micro de DAZN après la victoire du RFC Liège contre le RWDM Bruxelles (0-3) dimanche. Le coach des Sang et Marine s'est évidemment montré ravi et tire notamment le bilan de la première partie de saison.

L’entraîneur liégeois est satisfait du visage montré par son équipe : "Je crois qu’on a fait un très bon match. On a été sérieux en équipe, bien organisés, présents dans les duels et dans les courses. On a aussi été efficaces devant le but, mais également dans notre rectangle, où on a laissé très peu de possibilités à l’adversaire."

Il lui a été demandé pourquoi il a sorti Alexis Lefebvre en fin de match. Ce n’est pas un choix tactique : "Il restait une minute, et c’est un joueur offensif. Il avait marqué, en plus. En général, les joueurs ne sont pas mécontents quand ils sortent et peuvent être applaudis par le public. Ce n’était pas un changement tactique, on ne remplace pas un défenseur par un attaquant."

"C’était simplement pour donner un peu de temps de jeu à un joueur sur le banc. Il a un peu râlé, mais c’est normal. Deux minutes après, c’était oublié." 

Le bilan de la première partie de saison

La trêve hivernale est désormais officiellement lancée pour le club liégeois, c’est le moment de faire le bilan de cette première partie de saison : "Le bilan est positif pour nous. Si, après le premier match à Eupen, on nous avait dit qu’on serait tout près du top 6, on aurait signé tout de suite."


"Il y a eu une très bonne période avec un peu de réussite, puis une autre un peu moins bonne, tant sur le plan comptable que dans les prestations", souligne-t-il. "Mais dans l’ensemble, on peut être satisfaits. Quand on voit la prestation de l’équipe aujourd’hui, avec le nombre d’absents et les blessures à la mi-temps, on ne peut qu’être contents de l’ambiance et de la qualité qu’on a dans le groupe."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Gaetan Englebert

Plus de news

C'est déjà signé : le Standard rappelle un jeune talent de son prêt pour la fin de saison

C'est déjà signé : le Standard rappelle un jeune talent de son prêt pour la fin de saison

15:00
"Ça évolue positivement" : l'infirmerie du Standard se vide enfin, ce qui ouvre des portes à Vincent Euvrard Interview

"Ça évolue positivement" : l'infirmerie du Standard se vide enfin, ce qui ouvre des portes à Vincent Euvrard

14:30
Sacha Kljestan émet une possibilité pour l'avenir de Divock Origi

Sacha Kljestan émet une possibilité pour l'avenir de Divock Origi

14:00
Un bus de supporters gantois attaqué par des fans brugeois : "Deux centimètres plus haut et j'étais aveugle"

Un bus de supporters gantois attaqué par des fans brugeois : "Deux centimètres plus haut et j'étais aveugle"

13:30
2
Le joueur du Bayern, cité un temps chez les Diables Rouges, pourrait bientôt prendre une grande décision

Le joueur du Bayern, cité un temps chez les Diables Rouges, pourrait bientôt prendre une grande décision

13:00
Jean Kindermans de retour à Anderlecht : est-ce vraiment réalisable ?

Jean Kindermans de retour à Anderlecht : est-ce vraiment réalisable ?

12:40
Un cadre du Bayern de Vincent Kompany tout proche de prolonger son contrat

Un cadre du Bayern de Vincent Kompany tout proche de prolonger son contrat

12:20
Solide coup dur pour le Club de Bruges : un cadre manquera le déplacement à Genk

Solide coup dur pour le Club de Bruges : un cadre manquera le déplacement à Genk

12:00
Surprenant : un commentateur sportif TV rejoint le club d'Emilio Ferrera

Surprenant : un commentateur sportif TV rejoint le club d'Emilio Ferrera

11:30
Qui sont les joueurs les plus efficaces de Pro League ? L'Union Saint-Gilloise domine les statistiques

Qui sont les joueurs les plus efficaces de Pro League ? L'Union Saint-Gilloise domine les statistiques

11:00
Vincent Kompany adresse un message aux supporters : "Travailler avec cette équipe est un pur plaisir"

Vincent Kompany adresse un message aux supporters : "Travailler avec cette équipe est un pur plaisir"

10:30
Enfin des nouvelles le concernant : Divock Origi s'apprête à quitter l'AC Milan

Enfin des nouvelles le concernant : Divock Origi s'apprête à quitter l'AC Milan

10:00
"Nous savions que nous pouvions compter sur eux" : Vincent Kompany récompense deux joueurs

"Nous savions que nous pouvions compter sur eux" : Vincent Kompany récompense deux joueurs

09:30
Un joueur victime de racisme en D1B : "Le club engagera immédiatement une procédure d'exclusion civile"

Un joueur victime de racisme en D1B : "Le club engagera immédiatement une procédure d'exclusion civile"

09:00
1
🎥 Cigare en bouche, Romelu Lukaku fête le titre de son équipe en Supercoupe d'Italie aux côtés de Noa Lang

🎥 Cigare en bouche, Romelu Lukaku fête le titre de son équipe en Supercoupe d'Italie aux côtés de Noa Lang

08:30
Le futur adversaire de la Belgique, l'Égypte, a eu chaud pour son entame à la CAN 2025

Le futur adversaire de la Belgique, l'Égypte, a eu chaud pour son entame à la CAN 2025

08:00
Ce joueur d'Anderlecht a reçu un avertissement clair de la part de Besnik Hasi

Ce joueur d'Anderlecht a reçu un avertissement clair de la part de Besnik Hasi

07:40
Hein Vanhaezebrouck se montre sévère envers le Club de Bruges : "C'était vraiment dramatique"

Hein Vanhaezebrouck se montre sévère envers le Club de Bruges : "C'était vraiment dramatique"

07:20
Deux penaltys "bon marché" lors d'Antwerp-Anderlecht ? Jonathan Lardot s'exprime

Deux penaltys "bon marché" lors d'Antwerp-Anderlecht ? Jonathan Lardot s'exprime

07:00
3
On ne le changera pas : Stijn Stijnen à nouveau menacé de suspension

On ne le changera pas : Stijn Stijnen à nouveau menacé de suspension

06:40
Le problème est-il plus profond au Club de Bruges ? "Ce n'était pas mieux que sous Nicky Hayen"

Le problème est-il plus profond au Club de Bruges ? "Ce n'était pas mieux que sous Nicky Hayen"

23:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/12: Batshuayi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/12: Batshuayi

22:00
Les premiers mots de Nicky Hayen : "Remettre Genk sur la carte européenne"

Les premiers mots de Nicky Hayen : "Remettre Genk sur la carte européenne"

22:40
Un dirigeant du top belge est formel : "Je crains le pire en 2026"

Un dirigeant du top belge est formel : "Je crains le pire en 2026"

22:20
Un concurrent de Michy Batshuayi s'en va... mais un autre arrive

Un concurrent de Michy Batshuayi s'en va... mais un autre arrive

22:00
Le football belge va mal ? Le point sur la terrible valse des entraîneurs

Le football belge va mal ? Le point sur la terrible valse des entraîneurs

21:40
Hugo Broos entame sa dernière CAN de la meilleure des manières

Hugo Broos entame sa dernière CAN de la meilleure des manières

21:20
Un scénario fou est possible : Marc Brys pourrait encore... revenir à la tête du Cameroun

Un scénario fou est possible : Marc Brys pourrait encore... revenir à la tête du Cameroun

21:00
Neuf ans à Anderlecht mais le coeur en Biélorussie : les grands débuts de Maksim Kireev en D1A

Neuf ans à Anderlecht mais le coeur en Biélorussie : les grands débuts de Maksim Kireev en D1A

20:40
Le Standard aurait pu s'estimer floué : "Le VAR devait intervenir"

Le Standard aurait pu s'estimer floué : "Le VAR devait intervenir"

20:20
Catastrophe à Liverpool : 140 millions, trois buts... et une fracture de la jambe

Catastrophe à Liverpool : 140 millions, trois buts... et une fracture de la jambe

20:00
C'est fait et le clin d'oeil est beau : Nicky Hayen affrontera Bruges ce vendredi... à la tête de Genk

C'est fait et le clin d'oeil est beau : Nicky Hayen affrontera Bruges ce vendredi... à la tête de Genk

19:27
Hautekiet en leader, Kerk en fait voir de toutes les couleurs à Anderlecht : voici notre onze du week-end

Hautekiet en leader, Kerk en fait voir de toutes les couleurs à Anderlecht : voici notre onze du week-end

19:00
Faux pas d'emblée pour le Mali de Tom Saintfiet à la CAN

Faux pas d'emblée pour le Mali de Tom Saintfiet à la CAN

18:40
Voici le remplaçant de José Riga à Stockay et c'est une tête bien connue à Liège

Voici le remplaçant de José Riga à Stockay et c'est une tête bien connue à Liège

18:20
Sur la sellette, Onur Cinel remonte tout doucement la pente et se montre heureux : "Il a été excellent"

Sur la sellette, Onur Cinel remonte tout doucement la pente et se montre heureux : "Il a été excellent"

18:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 19
Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
FC Bruges FC Bruges 2-1 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 1-0 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 2-2 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 0-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved