Zéro impact sous Pocognoli : l'AS Monaco ne veut plus d'Ansu Fati

L'AS Monaco est déçu du rendement d'Ansu Fati. Le club français ne veut déjà plus du joueur, selon le journaliste français Romain Molina.

L’ailier gauche de 23 ans a signé l’été dernier un contrat d’une saison en prêt. Celui-ci est assorti d’une option d’achat de 11 millions d’euros. La formation monégasque était vue par le joueur comme le club idéal pour le relancer, mais finalement, c’est plus compliqué que prévu.

Il avait pourtant très bien démarré son aventure avec l’AS Monaco. Il avait inscrit un but anecdotique pour ses débuts contre le Club de Bruges en Ligue des champions (défaite 4-1). Il avait ensuite enchaîné en championnat en plantant un doublé pour son premier match de Ligue 1, une réalisation pour son second et un autre doublé pour sa troisième apparition en Ligue 1. Il a donc été décisif à cinq reprises sur ses trois premiers matches en Ligue 1.

Mais depuis, c’est le néant. L’ailier n’a plus marqué le moindre but depuis le 5 octobre dernier. En ce début du mois de décembre, il s’est même blessé à l’ischio, l’obligeant à s’écarter des terrains. Ansu Fati devrait faire son retour après le Nouvel An.

L'AS Monaco déçu

Mais cette blessure vient évidemment encore plus le freiner… L’AS Monaco en a déjà vu assez et ne veut déjà plus de sa nouvelle recrue. Il est donc peu probable que l’option d’achat soit activée.

Depuis que Sébastien Pocognoli est en poste, il n’a tout simplement pas encore été décisif. Une véritable catastrophe pour celui dont les attentes sont grandes en terre monégasque.