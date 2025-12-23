OFFICIEL : un joueur du Real Madrid s'en va, direction la Ligue 1

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus et Lorenz Lomme
| Commentaire
OFFICIEL : un joueur du Real Madrid s'en va, direction la Ligue 1
C'est la trêve en Espagne, mais le Real Madrid ne reste toutefois pas inactif et prépare déjà l'avenir. Cela passe notamment par des prêts ciblés. L'OL a recruté le Brésilien Endrick en prêt.

Le Real Madrid s’est imposé 2-0 face à Séville le week-end dernier, mais a également vu le FC Barcelone l’emporter. Résultat : l’écart entre les deux géants espagnols reste provisoirement de quatre points.

Pour Endrick, il n’était une nouvelle fois pas question de premier rôle. Le jeune Brésilien purgeait une suspension suite à un carton rouge reçu lors du match à domicile contre le Celta de Vigo (0-2), alors qu’il était pourtant resté sur le banc durant les 90 minutes.

Endrick prêté à Lyon

Cette saison, l’attaquant de 19 ans, freiné notamment par une blessure à la cuisse, n’a disputé que trois rencontres toutes compétitions confondues, pour un total de 99 minutes de jeu. Une situation peu favorable à son développement, ce qui a poussé le Real à décider de le prêter.

Les Merengues ont annoncé sur leur site officiel que le joueur est prêté jusqu’à la fin de la saison au club français de l’Olympique Lyonnais. L’objectif est clair : lui permettre d’accumuler du temps de jeu et de poursuivre sa progression.

Arrivé à l’été 2024 en provenance de Palmeiras pour un montant de 47,5 millions d’euros, Endrick n’a pas encore pleinement répondu aux attentes. Mais à seulement 19 ans, le Brésilien dispose encore de tout le temps nécessaire pour éclore pleinement.

