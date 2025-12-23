Enfin des nouvelles le concernant : Divock Origi s'apprête à quitter l'AC Milan

Enfin des nouvelles le concernant : Divock Origi s'apprête à quitter l'AC Milan
Deviens fan de AC Milan! 732

Divock Origi a disparu des radars, mais il y a désormais du nouveau le concernant. Selon l'expert des transferts Fabrizio Romano, notre compatriote a déjà signé la résiliation de son contrat avec l'AC Milan et deviendra libre en janvier.

Le contrat de Divock Origi courait encore jusqu’à l’été 2026, mais l’AC Milan a décidé de s’en séparer plus tôt. Depuis l’été 2024, l’attaquant ne faisait plus partie des plans de l’équipe première, rendant un départ inévitable. Le buteur semblait toutefois s’accrocher à son contrat conséquent.

Arrivé libre à l’AC Milan à l’été 2022 en provenance de Liverpool, son passage en Lombardie a été peu prolifique. En 36 rencontres, il a inscrit deux buts et délivré une passe décisive. Principalement utilisé comme avant-centre, il peut également évoluer sur les ailes.

Divock Origi a résilié son contrat avec l’AC Milan

L’avenir d’Origi reste incertain. Le site Transfermarkt estime actuellement sa valeur à 500 000 euros, un écart important par rapport à son pic de 2019, lorsqu’elle atteignait encore 20 millions d’euros. Plusieurs clubs pourraient être intéressés par son expérience et sa polyvalence.

Origi a débuté sa carrière au KRC Genk avant de rejoindre, en 2010, le centre de formation du LOSC Lille, où il a percé en équipe première. En 2014, il a été transféré à Liverpool pour 12,63 millions d’euros. Sous le maillot des Reds, il a disputé 175 rencontres, inscrit 41 buts et délivré 17 passes décisives.


Parallèlement à sa carrière en club, il a porté le maillot des Diables Rouges à 32 reprises, pour trois buts inscrits. Son parcours comprend également des prêts à Lille, au VfL Wolfsburg et à Nottingham Forest, en plus de son passage à l’AC Milan.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
AC Milan
Divock Origi

Plus de news

Surprenant : un commentateur sportif TV rejoint le club d'Emilio Ferrera

Surprenant : un commentateur sportif TV rejoint le club d'Emilio Ferrera

11:30
Qui sont les joueurs les plus efficaces de Pro League ? L'Union Saint-Gilloise domine les statistiques

Qui sont les joueurs les plus efficaces de Pro League ? L'Union Saint-Gilloise domine les statistiques

11:00
Vincent Kompany adresse un message aux supporters : "Travailler avec cette équipe est un pur plaisir"

Vincent Kompany adresse un message aux supporters : "Travailler avec cette équipe est un pur plaisir"

10:30
"Nous savions que nous pouvions compter sur eux" : Vincent Kompany récompense deux joueurs

"Nous savions que nous pouvions compter sur eux" : Vincent Kompany récompense deux joueurs

09:30
🎥 Cigare en bouche, Romelu Lukaku fête le titre de son équipe en Supercoupe d'Italie aux côtés de Noa Lang

🎥 Cigare en bouche, Romelu Lukaku fête le titre de son équipe en Supercoupe d'Italie aux côtés de Noa Lang

08:30
Un joueur victime de racisme en D1B : "Le club engagera immédiatement une procédure d'exclusion civile"

Un joueur victime de racisme en D1B : "Le club engagera immédiatement une procédure d'exclusion civile"

09:00
Le futur adversaire de la Belgique, l'Égypte, a eu chaud pour son entame à la CAN 2025

Le futur adversaire de la Belgique, l'Égypte, a eu chaud pour son entame à la CAN 2025

08:00
Ce joueur d'Anderlecht a reçu un avertissement clair de la part de Besnik Hasi

Ce joueur d'Anderlecht a reçu un avertissement clair de la part de Besnik Hasi

07:40
Hein Vanhaezebrouck se montre sévère envers le Club de Bruges : "C'était vraiment dramatique"

Hein Vanhaezebrouck se montre sévère envers le Club de Bruges : "C'était vraiment dramatique"

07:20
Deux penaltys "bon marché" lors d'Antwerp-Anderlecht ? Jonathan Lardot s'exprime

Deux penaltys "bon marché" lors d'Antwerp-Anderlecht ? Jonathan Lardot s'exprime

07:00
2
On ne le changera pas : Stijn Stijnen à nouveau menacé de suspension

On ne le changera pas : Stijn Stijnen à nouveau menacé de suspension

06:40
Le problème est-il plus profond au Club de Bruges ? "Ce n'était pas mieux que sous Nicky Hayen"

Le problème est-il plus profond au Club de Bruges ? "Ce n'était pas mieux que sous Nicky Hayen"

23:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/12: Batshuayi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/12: Batshuayi

22:00
Les premiers mots de Nicky Hayen : "Remettre Genk sur la carte européenne"

Les premiers mots de Nicky Hayen : "Remettre Genk sur la carte européenne"

22:40
Un dirigeant du top belge est formel : "Je crains le pire en 2026"

Un dirigeant du top belge est formel : "Je crains le pire en 2026"

22:20
Un concurrent de Michy Batshuayi s'en va... mais un autre arrive

Un concurrent de Michy Batshuayi s'en va... mais un autre arrive

22:00
Le football belge va mal ? Le point sur la terrible valse des entraîneurs

Le football belge va mal ? Le point sur la terrible valse des entraîneurs

21:40
Hugo Broos entame sa dernière CAN de la meilleure des manières

Hugo Broos entame sa dernière CAN de la meilleure des manières

21:20
Un scénario fou est possible : Marc Brys pourrait encore... revenir à la tête du Cameroun

Un scénario fou est possible : Marc Brys pourrait encore... revenir à la tête du Cameroun

21:00
Neuf ans à Anderlecht mais le coeur en Biélorussie : les grands débuts de Maksim Kireev en D1A

Neuf ans à Anderlecht mais le coeur en Biélorussie : les grands débuts de Maksim Kireev en D1A

20:40
Le Standard aurait pu s'estimer floué : "Le VAR devait intervenir"

Le Standard aurait pu s'estimer floué : "Le VAR devait intervenir"

20:20
Catastrophe à Liverpool : 140 millions, trois buts... et une fracture de la jambe

Catastrophe à Liverpool : 140 millions, trois buts... et une fracture de la jambe

20:00
C'est fait et le clin d'oeil est beau : Nicky Hayen affrontera Bruges ce vendredi... à la tête de Genk

C'est fait et le clin d'oeil est beau : Nicky Hayen affrontera Bruges ce vendredi... à la tête de Genk

19:27
Hautekiet en leader, Kerk en fait voir de toutes les couleurs à Anderlecht : voici notre onze du week-end

Hautekiet en leader, Kerk en fait voir de toutes les couleurs à Anderlecht : voici notre onze du week-end

19:00
Faux pas d'emblée pour le Mali de Tom Saintfiet à la CAN

Faux pas d'emblée pour le Mali de Tom Saintfiet à la CAN

18:40
Voici le remplaçant de José Riga à Stockay et c'est une tête bien connue à Liège

Voici le remplaçant de José Riga à Stockay et c'est une tête bien connue à Liège

18:20
Sur la sellette, Onur Cinel remonte tout doucement la pente et se montre heureux : "Il a été excellent"

Sur la sellette, Onur Cinel remonte tout doucement la pente et se montre heureux : "Il a été excellent"

18:00
Un chouette moment : voici pourquoi Hans Vanaken n'oubliera certainement jamais cette Bataille des Flandres

Un chouette moment : voici pourquoi Hans Vanaken n'oubliera certainement jamais cette Bataille des Flandres

17:30
"On aurait signé sans hésiter" : Vincent Janssen relativise après le partage contre Anderlecht

"On aurait signé sans hésiter" : Vincent Janssen relativise après le partage contre Anderlecht

17:00
"Il y a parfois un risque" : Vincent Kompany veut encore faire progresser le Bayern

"Il y a parfois un risque" : Vincent Kompany veut encore faire progresser le Bayern

16:30
Eden Hazard de retour dans le monde du football à l'avenir ? Il répond clairement

Eden Hazard de retour dans le monde du football à l'avenir ? Il répond clairement

16:00
"On était bien dans tout ce qu'on faisait" : Frédéric Soelle Soelle ravi suite à son but contre le RWDM

"On était bien dans tout ce qu'on faisait" : Frédéric Soelle Soelle ravi suite à son but contre le RWDM

15:30
Mise à jour du classement FIFA : les Diables Rouges terminent l'année dans le top 10

Mise à jour du classement FIFA : les Diables Rouges terminent l'année dans le top 10

15:00
De Dottignies à Dallas : le rêve américain d'un jeune Wallon en MLS

De Dottignies à Dallas : le rêve américain d'un jeune Wallon en MLS

14:40
C'est fait : Vincent Kompany va accueillir une nouvelle pépite au Bayern

C'est fait : Vincent Kompany va accueillir une nouvelle pépite au Bayern

14:20
Plusieurs Anversois ont l'ADN d'Anderlecht : de la classe et de l'audace

Plusieurs Anversois ont l'ADN d'Anderlecht : de la classe et de l'audace

13:40

Plus de news

Les plus populaires

Serie A

 Journée 16
Lazio Lazio 0-0 Cremonese Cremonese
Juventus Juventus 2-1 AS Roma AS Roma
Cagliari Cagliari 2-2 Pisa Pisa
Sassuolo Sassuolo 0-1 Torino Torino
Fiorentina Fiorentina 5-1 Udinese Udinese
Genoa Genoa 0-1 Atalanta Atalanta
Napoli Napoli 14/01 Parma Parma
Inter Inter 14/01 Lecce Lecce
Hellas Verona Hellas Verona 15/01 Bologna Bologna
Como Como 15/01 AC Milan AC Milan
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved