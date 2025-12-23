Enfin des nouvelles le concernant : Divock Origi s'apprête à quitter l'AC Milan

Divock Origi a disparu des radars, mais il y a désormais du nouveau le concernant. Selon l'expert des transferts Fabrizio Romano, notre compatriote a déjà signé la résiliation de son contrat avec l'AC Milan et deviendra libre en janvier.

Le contrat de Divock Origi courait encore jusqu’à l’été 2026, mais l’AC Milan a décidé de s’en séparer plus tôt. Depuis l’été 2024, l’attaquant ne faisait plus partie des plans de l’équipe première, rendant un départ inévitable. Le buteur semblait toutefois s’accrocher à son contrat conséquent.

Arrivé libre à l’AC Milan à l’été 2022 en provenance de Liverpool, son passage en Lombardie a été peu prolifique. En 36 rencontres, il a inscrit deux buts et délivré une passe décisive. Principalement utilisé comme avant-centre, il peut également évoluer sur les ailes.

L’avenir d’Origi reste incertain. Le site Transfermarkt estime actuellement sa valeur à 500 000 euros, un écart important par rapport à son pic de 2019, lorsqu’elle atteignait encore 20 millions d’euros. Plusieurs clubs pourraient être intéressés par son expérience et sa polyvalence.

Origi a débuté sa carrière au KRC Genk avant de rejoindre, en 2010, le centre de formation du LOSC Lille, où il a percé en équipe première. En 2014, il a été transféré à Liverpool pour 12,63 millions d’euros. Sous le maillot des Reds, il a disputé 175 rencontres, inscrit 41 buts et délivré 17 passes décisives.



Parallèlement à sa carrière en club, il a porté le maillot des Diables Rouges à 32 reprises, pour trois buts inscrits. Son parcours comprend également des prêts à Lille, au VfL Wolfsburg et à Nottingham Forest, en plus de son passage à l’AC Milan.