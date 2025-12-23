"Avec Stroeykens, Epolo et tout ça, on a déjà ouvert la voie" : Noah Sadiki évoque le cas des binationaux

Noah Sadiki s'est exprimé en zone mixte après la victoire de la République démocratique du Congo face au Bénin sur le score de 1-0.

Il a été ravi par son accueil au Maroc par les supporters congolais : "Les Congolais, ils sont forts, ils sont partout. Il y avait aussi un peu du public marocain. C’est une bonne ambiance ici. Et sinon, dans le pays, oui, bon accueil, que ce soit à l’aéroport et à l’hôtel."

Noah Sadiki continue sa constante progression. Sa signature à Sunderland lui a permis de passer un palier : "J’essaie de jouer au maximum, d’aider mon équipe à pouvoir donner le meilleur de soi-même et à s’imposer. J’essaie de grandir. La Premier League m’a permis beaucoup de grandir en tant que joueur et en tant que personne. J’essaie de passer ce que j’ai appris à mes coéquipiers."

Il a ensuite évoqué le sujet des binationaux qui choisissent ensuite la RDC : "Je pense qu’avec les arrivées de Mario Stroeykens, Matthieu Epolo et tout ça, on a déjà ouvert la voie à des binationaux. Il y en a encore d’autres qui vont arriver. C’est juste aux jeunes de notre génération de montrer qu’ils ont envie et de faire le pas."

Noah Sadiki veut rendre heureux les fans

Mais le plus important pour Noah Sadiki, c’est d’apporter du bonheur aux gens : "C’est une des seules choses qui le rend heureux. Moi, aujourd’hui, je pense que la victoire a rendu heureux plus d’un. On doit continuer sur cette voie-là. On joue pour eux, pas pour nous, une fois qu’on porte le maillot de la sélection et même en club. On joue pour ces gens qui souffrent."

"Nous, on a la chance d’être ici en sécurité, avec beaucoup de choses autour de nous, la nourriture, et ce n’est pas la chance de tout le monde, qui est en temps de guerre, en temps de famine. On doit penser à eux à chaque fois qu’on monte sur le terrain", conclut-il au micro de BeFootball et d’Instant Foot.



