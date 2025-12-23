"Ça évolue positivement" : l'infirmerie du Standard se vide enfin, ce qui ouvre des portes à Vincent Euvrard

L'infirmerie du Standard se vide à l'approche de la trêve hivernale. Pour la réception de Saint-Trond, seuls trois joueurs sont encore forfaits, tandis que Mohammed El Hankouri pourrait faire son retour dans le groupe. Vincent Euvrard dispose enfin d'un peu plus d'options.

C’est presque bizarre de l’écrire. Après l’énorme hécatombe des dernières semaines, le point médical du Standard s’avère… positif, trois jours avant la réception de Saint-Trond dans le cadre de la dernière journée de l'année civile.

"Ça évolue positivement. Il y a juste eu quelques réactions chez les joueurs qui ont forcé la semaine dernière, comme Mohr et Karamoko qui ont joué tout le match alors qu’ils étaient juste de retour. Ils se sont moins entraînés ces derniers jours, mais ça devrait aller pour vendredi", répondait avec soulagement Vincent Euvrard en conférence de presse.

El Hankouri peut-être de retour, Léandre Kuavita incertain

Bonne nouvelle, aussi, pour Casper Nielsen, qui était lui aussi de retour de blessure. Le Danois n’a pas eu de réaction et sera bien dans le groupe. Le seul joueur douteux se nomme par contre Léandre Kuavita, qui a reçu une béquille à Dender et qui ne s’est pas encore entraîné. Rien de grave, cependant, puisqu'il s'agit d'un coup direct.

Vincent Euvrard pourrait même enregistrer un nouveau retour dans le groupe. "On verra pour Mohammed El Hankouri, comment ça se passe demain à l’entraînement. Il pourrait monter pour les quinze ou vingt dernières minutes selon les circonstances du match", s’est réjoui le T1, qui a le même plan pour David Bates, qui était déjà sur le banc la semaine dernière.



Il ne reste donc plus que trois blessures à déplorer dans l’effectif des Rouches : Josué Homawoo, Marlon Fossey et Hakim Sahabo, qui seront à nouveau disponibles durant la trêve hivernale. Absent la semaine dernière à Dender, Alexandro Calut n’était pas repris, Steeven Assengue et Boli Bolingoli lui ayant été préférés sur le banc.