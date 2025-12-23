Nicky Hayen met les choses au clair après avoir signé à Genk : "Il n'a jamais été question de ça"

Nicky Hayen est officiellement le nouvel entraîneur du KRC Genk depuis ce lundi soir. Il s'est présenté à la presse ce mardi.

"Genk est un choix très logique pour moi", pointe l’entraîneur selon Het Laatste Nieuws. "C’est un club de premier plan en Belgique, qui permet aux jeunes joueurs de se développer, une valeur que je défends fortement."

"Nous avons eu des discussions approfondies et, des deux côtés, j’ai ressenti beaucoup de conviction et d’ambition", souligne-t-il.

Un premier défi contre... Bruges

Nicky Hayen n’a pas besoin de longs discours pour justifier son choix. Dès vendredi, un premier grand rendez-vous l’attend déjà face au Club de Bruges, son ancien club.

"Il n’a jamais été question de ne commencer qu’après le match contre le Club de Bruges", met-il au clair. "Il y a clairement des points à améliorer dans ce groupe, qui possède énormément de qualités. Il faut rallumer la flamme."

Lire aussi… Les premiers mots de Nicky Hayen : "Remettre Genk sur la carte européenne"›

L’ampleur du travail à accomplir s’est encore confirmée le week-end dernier, lorsque Genk a concédé le partage (2-2) sur le terrain de Charleroi. La dernière victoire des Limbourgeois remonte au 30 novembre, face à Louvain.