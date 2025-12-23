🎥 Un arrêt de grande classe : Axel Witsel est passé tout proche de planter son deuxième but avec Girona

Dimanche, l'Atlético Madrid s'est largement imposé sur le score de 0-3 face au Girona d'Axel Witsel. Le Diable Rouge a failli marquer... mais c'était sans compter sur un grand Jan Oblak.

Axel Witsel a retrouvé ses anciennes couleurs dimanche en Liga. Mais malheureusement pour le Belge, tout ne s’est pas passé comme prévu.

Son équipe a rapidement été menée suite à une frappe puissante de Koke à la 13e minute de jeu. Conor Gallagher a doublé la mise à la 38e, avant qu’Antoine Griezmann n’enfonce le clou en toute fin de match (90+2e). Une petite promenade de santé pour l’Atlético face à l’actuel 18e de Liga.

🚀 | Quel boulet de canon de Koke pour permettre à l’Atlético de mener ! 💣🇪🇸 #GironaAtleti pic.twitter.com/0sY6EeWMUz — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) December 21, 2025

Jan Oblak sort un arrêt splendide

À la 23e minute de jeu, Girona est cependant passé très proche du 1-1. Après un coup franc botté sur le côté gauche, Axel Witsel reçoit le ballon dans ses pieds à la ligne d’entrée du petit rectangle, sur le côté droit, tente sa chance mais bute sur Jan Oblak. Le Slovène s’est parfaitement détendu et a permis à son équipe de garder le zéro.

😱 | Jan Oblak a dû sortir un arrêt 𝖬𝖮𝖭𝖲𝖳𝖱𝖴𝖤𝖴𝖷 pour empêcher Axel Witsel de marquer. 🧤🇸🇮 pic.twitter.com/0E5rULKQ6q



— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) December 22, 2025

Dommage pour le Diable Rouge, qui aurait pu inscrire son deuxième but de la saison en championnat. Il avait déjà planté une magnifique reprise de volée le 18 octobre dernier contre Barcelone.

Place désormais à la trêve pour Axel Witsel et ses coéquipiers. Le prochain match aura lieu le 4 janvier prochain sur la petite île de Majorque.