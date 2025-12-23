Surprenant : un commentateur sportif TV rejoint le club d'Emilio Ferrera

Le Crossing Schaerbeek, club au sein duquel Emilio Ferrera est entraineur de l'équipe première, a annoncé un renfort important au niveau de son management. Bruno Taverne a pris ses fonctions de Chief Operating Officer (COO) ce lundi.

Bruno Taverne a été nommé nouveau Chief Operating Officer (COO) du Crossing Schaerbeek. Il travaillera directement sous l’autorité du directeur général, arrivé au club en juin dernier.

Sa mission est clairement définie : accélérer la professionnalisation de la structure et optimiser l’ensemble des processus opérationnels, organisationnels et transversaux du club.

"Fort d’une solide expérience dans la gestion opérationnelle, la coordination d’équipes et l’accompagnement de projets structurants, Bruno Taverne a évolué dans des environnements exigeants où la rigueur, l’anticipation et la performance collective sont essentielles," pointe le Crossing Schaerbeek dans son communiqué

Bruno Taverne a une solide expérience médiatique

Bruno Taverne est également commentateur sportif. Une expérience médiatique qu’il entend désormais mettre au service de la gestion sportive, avec une approche méthodique, durable et orientée vers la performance.

Son arrivée est considérée comme une étape stratégique dans le développement du club. La direction espère que son expertise en organisation et en optimisation permettra de structurer davantage le projet et de soutenir les ambitions sportives du Crossing Schaerbeek sur le long terme. 

