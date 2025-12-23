"Nous savions que nous pouvions compter sur eux" : Vincent Kompany récompense deux joueurs

Vincent Kompany a lancé de jeunes pépites dans le grand bain dimanche en Bundesliga. David Santos Daiber et Cassiano Kiala ont fait leurs débuts avec l'équipe A.

Le Bayern s'est largement imposé sur le score de 0-4 face à Heidenheim. Une belle manière pour les Bavarois de mettre un terme à leur première partie de saison.

Vincent Kompany a également profité de ce dernier match de l’année pour récompenser le travail à l’entraînement de deux jeunes talents du club. Cassiano Kiala est monté au jeu dans le temps additionnel (90+1e), tandis que David Daiber est entré à la 72e.

"Daiber et Kiala s’entraînent avec nous depuis près de huit mois. Ils ont toujours été en concurrence avec des joueurs comme Harry Kane et Joshua Kimmich à l’entraînement et ont acquis de l’expérience. Nous savions que nous pouvions compter sur eux", a expliqué Vincent Kompany après la rencontre, quant à son choix de les avoir fait monter au jeu.

Daiber et Kiala évoluent en U19

Les deux hommes évoluent avec le groupe U19 du Bayern. Ils prennent part au championnat de jeunes à sept équipes, la DFB-Nachwuchsliga U19.



David Santos Daiber a disputé pas moins de neuf matchs avec l’équipe de jeunes cette saison. Cassiano Kiala a quant à lui pris part à quatre rencontres et s’est même montré décisif en marquant un but contre le Stuttgarter Kickers U19.