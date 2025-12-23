Le joueur du Bayern, cité un temps chez les Diables Rouges, pourrait bientôt prendre une grande décision

Le joueur du Bayern, cité un temps chez les Diables Rouges, pourrait bientôt prendre une grande décision
Photo: © photonews
Sacha Boey pourrait quitter le Bayern dès cet hiver. Le club bavarois demande 20 millions d'euros pour son joueur, selon le journaliste de Sky Sport Allemagne, Florian Plettenberg.

Vous souvenez-vous de l’épisode Sacha Boey, qui était cité comme potentiellement sélectionnable avec la Belgique ? Le journaliste Sacha Tavolieri avait dévoilé sur LN24 qu’il avait une mère belge et qu’il pourrait bien intégrer le groupe des Diables Rouges. Mais il n’a jamais encore été appelé et on ignore toujours sa situation administrative à l’heure actuelle, ou encore la décision du joueur de rejoindre ou non la Belgique.

Le latéral droit est actuellement malade et n’a plus joué depuis le 1er novembre 2025. Avant de tomber malade, il était resté trois rencontres de championnat d’affilée sur le banc. En début de saison, il grappillait pourtant du temps de jeu dans les neuf premières rencontres. Il a même connu une période avec cinq titularisations de suite entre la quatrième et la huitième journée de championnat. 

Un club ambitieux

Le Bayern a refusé de nombreuses offres pour son joueur, qui veut rejoindre un club ambitieux. Crystal Palace est notamment sur le coup, mais rien n’est encore concret à ce stade. Il n’y a pas de négociation actuellement en cours.

Le club de Galatasaray, où il a déjà évolué, surveille également le dossier de près. Côté bavarois, on veut au minimum un prêt assorti d’une obligation d’achat.


Le mercato d’hiver approche. L’arrière droit pourrait bientôt prendre une grande décision pour la suite de sa carrière. Il était arrivé en Bavière en janvier 2024 après deux saisons et demie à Galatasaray.

