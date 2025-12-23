📷 La RAAL dévoile un nouveau maillot : voici à quoi il ressemble

📷 La RAAL dévoile un nouveau maillot : voici à quoi il ressemble
Photo: © photonews
La RAAL La Louvière a dévoilé son maillot third ce lundi. Un t-shirt au design soigné et symbolique, qui semble plaire à la plupart des fans louviérois.

Ce dernier n’est cependant déjà presque plus disponible sur le site web du club. Il ne reste plus que les tailles enfants 6 et 14 ans. Toutes les tailles adultes ainsi que les tailles enfants 8, 10 et 12 ans sont en rupture de stock.

Ce maillot est blanc avec un motif spécifique, "Le Grand Bouquet". "C’est un décor emblématique de la faïencerie, que beaucoup d’entre nous ont connu dans nos assiettes. Il évoque la mémoire collective, les repas partagés et le savoir-faire régional", écrit la RAAL.

Les partenaires sont en doré sur le maillot. Le club précise qu’il s’agit d’une référence au kintsugi, une technique japonaise qui consiste à réparer la céramique à l’aide d’une colle dorée. "Cette méthode sublime les fissures et rend l’objet encore plus précieux", ajoute la RAAL

Avec cette vareuse, la RAAL rend hommage au patrimoine céramique local à l’occasion du dixième anniversaire du musée Keramis de La Louvière. Celui-ci met en valeur le patrimoine céramique local et présente des œuvres anciennes et contemporaines.

Le maillot sera porté par les joueurs de La Louvière samedi

Ce maillot sera porté par les joueurs de La Louvière lors de la dernière journée de championnat avant la trêve hivernale. Les Loups recevront OHL ce samedi à 16h00.

RAAL La Louvière

