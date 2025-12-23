Pourquoi l'Antwerp va mieux avec son nouveau coach ?

Pourquoi l'Antwerp va mieux avec son nouveau coach ?
Photo: © photonews
L'Antwerp a pris 10 points sur 12 après n'avoir récolté que 14 sur 45. Mais ce ne sont pas uniquement les résultats qui se sont améliorés. Sous la direction de Joseph Oosting, le niveau de jeu a lui aussi considérablement progressé. Mais comment est-il parvenu à provoquer ce changement ?

Joseph Oosting était déjà réputé aux Pays-Bas pour sa capacité à faire les bons choix au sein de son groupe. Il parvient assez facilement à trouver l’équilibre dans une équipe, nous ont fait savoir des confrères néerlandais. Et c’est exactement ce qu’il a fait à l’Antwerp.

Xander Dierckx, mais aussi Christopher Scott, déterminants

Les changements ne sont pas énormes, mais ils sont déterminants. Évidemment, tout le monde parle du jeune Xander Dierckx, âgé de 16 ans. Et à juste titre ! La sécurité dans la conservation du ballon et la verticalité qu’il apporte au jeu de l’Antwerp sont loin d’être négligeables.

Mais on parle peut-être trop peu de l’apport de Christopher Scott. Sous les ordres d’Oosting, il renaît complètement. Il pouvait partir durant l’été, mais il montre aujourd’hui toute l’étendue de ses qualités : un bon centre, une mentalité irréprochable et une endurance impressionnante.

Scott arpente toute la bande gauche et fait presque oublier le blessé Daam Foulon. À tel point que ce dernier devra revenir très fort pour récupérer immédiatement sa place de titulaire.

Un Antwerp plus compact, tant défensivement qu’offensivement

L’Antwerp se déplace davantage comme un bloc : défendre ensemble, attaquer ensemble. Cet aspect existait déjà sous Stef Wils, mais le Great Old avait trop de mal à sortir de la pression et finissait souvent par plier. Désormais, le secteur offensif est mieux organisé, avec Al-Sahafi en soutien de Kerk et Janssen.

Avec Benítez et Dierckx juste derrière, l’équipe dispose de joueurs capables de penser le jeu dans les deux sens. Le travail d’Oosting est remarquable : en si peu de temps, il a ravivé la confiance des joueurs en leurs capacités, alors que plusieurs d’entre eux étaient mentalement touchés après tant de revers.

À ce niveau, une place dans le top 6 reste clairement envisageable. C'est une équipe capable de battre le Club de Bruges, Genk ou encore La Gantoise. C’est une certitude.

Antwerp

