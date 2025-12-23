C'est déjà signé : le Standard rappelle un jeune talent de son prêt pour la fin de saison

Prêté au Lierse durant la première partie de saison, Yann Gboua va faire son retour au Standard au mois de janvier. Il s'entraînera avec le noyau A, mais jouera d'abord avec le SL16 FC, avec la possibilité d'être repris dans le groupe de Vincent Euvrard avant la fin de saison.

Le mercato hivernal ouvrira ses portes le 6 janvier en Belgique. L’occasion pour les clubs d’ajuster leur effectif en vue de la fin de saison, à la fois en le renforçant, mais aussi en faisant partir certains joueurs indésirables.

Le Standard se trouve dans les deux catégories, quelques jours avant la fin de l’année civile. Plusieurs joueurs n’ont pas convaincu et pourraient quitter le navire par la petite porte, et le club s’active déjà en coulisses pour tenter de se renforcer dans la course au top 6.

Un retour en Champions Play-Offs est évidemment la grande priorité du Matricule 16, qui aimerait cependant aussi assurer le maintien de sa deuxième équipe, actuellement dernière en D1 ACFF.

Dans cette optique, un jeune talent prêté cette saison par les Rouches va faire son retour pour la seconde partie de saison. Loué au Lierse après le stage estival au Touquet, Yann Gboua va faire son retour au sein de l’académie liégeoise début janvier.

Yann Gboua de retour au Standard dès janvier

Selon nos informations, le jeune attaquant de 17 ans sera dans le groupe pour le stage hivernal au Portugal et va recevoir une nouvelle chance en bord de Meuse. Il va s’entraîner avec le noyau A, mais jouera dans un premier temps les matchs de l’équipe U23, pour tenter de la renforcer en D1 ACFF. En cas de bonnes performances, Yann Gboua pourrait également être repris par Vincent Euvrard pour quelques rencontres avant la fin de saison.





Considéré comme le joueur le plus rapide de l’académie du Standard en termes de vitesse pure, et encore sous contrat jusqu’au 30 juin 2027, Yann Gboua n’a pas eu le temps de jeu escompté au Lierse et ne compte que 31 % de temps de jeu en Challenger Pro League.

Pas souvent utilisé de la meilleure des manières, il ne s’est montré décisif sur le plan comptable qu’au 6e tour de la Coupe de Belgique, lorsqu’il avait marqué et délivré une passe décisive lors de la victoire 0-2 du Lierse à Merelbeke.