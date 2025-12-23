L'Union Saint-Gilloise veut renforcer son milieu de terrain : le club bruxellois a envoyé une offre en Suède

L'Union Saint-Gilloise aimerait renforcer son milieu de terrain cet hiver. Les Bruxellois ont envoyé une offre pour un jeune international suédois.

Son nom ? Besfort Zeneli. Il évolue sous les couleurs d’Elfsborg en Suède. Sa valeur marchande est actuellement estimée à 4,5 millions d’euros selon Transfermarkt.

Le milieu suédois de 21 ans est un titulaire indiscutable dans son équipe. Dans le championnat suédois récent, qui s’est étendu de fin mars 2025 à début novembre 2025, le joueur a pris part à un total de 27 rencontres. Il a été décisif à dix reprises : deux buts et huit passes décisives.

L’Union Saint-Gilloise a envoyé son offre selon les informations de Fabrizio Romano. On ignore cependant le montant proposé par les Bruxellois pour le jeune talent.

L’Union SG n’est pas la seule équipe intéressée

Plusieurs clubs allemands et italiens sont également intéressés par le Suédois. Son contrat actuel court jusqu’au 30 décembre 2028.



Le natif de Säter peut évoluer en tant que milieu central, que ce soit offensivement ou défensivement. Il joue actuellement toujours dans le club qui l’a formé. Un transfert serait évidemment une grande étape pour lui.