Terrible nouvelle pour Sébastien Pocognoli à l'AS Monaco...

Véritable cadre de l'AS Monaco, Takumi Minamino souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Le club français a annoncé la mauvaise nouvelle ce lundi après-midi.

Le Japonais s’est blessé lors du 32e de finale de Coupe de France entre Auxerre et Monaco dimanche. Les Monégasques se sont finalement qualifiés en s’imposant sur le score de 1-2, mais ne quittent pas cette rencontre sans séquelles…

La saison du Japonais est certainement terminée. Il sera même très probablement absent pour disputer la Coupe du monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada de juin à juillet 2026. Une énorme catastrophe !

Coup dur pour Sébastien Pocognoli

Takumi Minamino est un cadre incontesté du vestiaire monégasque. Sébastien Pocognoli lui accordait toute sa confiance, mais devra donc désormais faire sans son joueur. Cette saison, il a pris part à toutes les rencontres de l’AS Monaco, hormis un match disputé le 8 novembre contre Lens où il est resté sur le banc.

Cette saison, il avait donc déjà pris part à 21 matchs toutes compétitions confondues et s’était montré décisif à 7 reprises (quatre buts et trois assists). C’est évidemment une terrible nouvelle pour Sébastien Pocognoli, qui va devoir procéder à des ajustements. Le prochain match de Monaco aura lieu le 3 janvier prochain face à Lyon, à domicile.



"Takumi pourra compter tout au long de son rétablissement sur le soutien de l’ensemble du Club. Courage Taki’, on est avec toi ! ❤️🤍💪," écrit l'ASM dans son communiqué.