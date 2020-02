Le nouveau "Stanic" de Bruges? Hugo Broos est sous le charme

Déjà séduit par le nouvel attaquant du Club de Bruges, Hugo Broos le compare à un autre buteur qui a fait le bonheur du Club à la fin du XXe siècle.

Mario Stanic n'est resté qu'un an et demi en Belgique, mais il a laissé une trace de son passage à Bruges. Le Club aurait d'ailleurs aimé le recruté plus tôt. "Ça faisait déjà deux ans qu'on le voulait, mais il était impayable. Et quand Antoine Vanhove m'a dit, maintenant il est payable, on n'a pas hésité", raconte Hugo Broos au Krant van West-Vlaanderen.

Le profil qui manquait à Bruges?

Un an et demi plus tard, le Croate quittait le Club de Bruges avec... un doublé Coupe-Championnat et un trophée de meilleur buteur en poche. Et aujourd'hui, l'ancien coach de Bruges verrait bien Michal Krmencik vivre un destin similaire dans la Venise du Nord. "Selon moi, il peut devenir aussi important que l'était Mario Stanic à l'époque..."

Hugo Broos a d'ailleurs apprécié les deux premières sorties de l'international tchèque avec le Club. "Ke dois déjà dire que les deux premiers matchs de Michal Krmencik ont été prometteurs. Il correspond, en tout points, à ce dont avait besoin le Club de Bruges. Un attaquant buteur, le Club de Bruges en aura besoin autant en playoffs qu'en finale de Coupe."