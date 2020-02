Premier League : Christian Kabasele et Leandro Trossard se quittent dos à dos

Brighton et Watford clôturaient la 26e journée de Premier League ce samedi, une rencontre importante en bas de classement.

Christian Kabasele et Watford se déplaçaient chez les Seagulls de Leandro Trossard. Avec les deux Diables Rouges titulaires, la rencontre opposait deux équipes en difficultés au classement : Brighton n'ayant plus gagné depuis cinq rencontres et Watford depuis trois (dont deux défaites de suite).

Watford ouvrait le score de belle manière, sur un but 100% fraçais, avec Etienne Capoue à l'assist et Abdoulaye Doucouré à la finition dont la frappe enroulé trouvait la lucarne.

Les efforts de Brighton finissaient par payer en fin de match, et avec un peu de chance vu que le malheureux Adrian Mariappa égalisait en marquant contre son camp (78e).

Un nul qui n'arrange les affaires de personne, même si Brighton est en moins mauvaise posture que Watford au classement.