Il intéresse aussi l'Europe : un grand club se positionne sur Kyriani Sabbe

Photo: © photonews

Kyriani Sabbe serait étroitement surveillé par l'Inter Milan. Dans une perspective d'avenir, les Nerazzurri souhaiteraient recruter ce jeune joueur, déjà doté d'une certaine expérience européenne, tout en réalisant un investissement relativement modéré.

Du haut de ses 20 ans, Kyriani Sabbe compte déjà 93 matchs avec l’équipe première du Club de Bruges, dont onze en phase finale de Ligue des Champions (et trois en qualification).

Titularisé seulement neuf fois en championnat depuis le début de la saison, l’international espoirs est limité par la concurrence de Joaquin Seys et Hugo Siquet, et a été freiné par une grave blessure lors de la saison 2023-2024, qui l’empêche d’avoir déjà dépassé les 100 rencontres officielles avec les Blauw & Zwart.

Joueur fiable, il est déjà considéré comme un talent d’avenir par plusieurs grands clubs européens. Désormais, c’est l’Inter Milan qui entre dans la course, selon le média italien L’Interista.

Kyriani Sabbe suivi par l'Inter Milan

D’après la même source, Kyriani Sabbe pourrait coûter jusqu’à sept millions d’euros, une somme à la portée de l’Inter Milan et de son propriétaire fortuné, Oaktree Capital Management.


Sous contrat jusqu’en juin 2028 à Bruges, son salaire annuel serait inférieur à 500 000 €, ce qui permettrait au club italien de lui proposer une revalorisation attractive tout en restant dans ses standards. L’Inter suit donc ce renfort potentiel à moindre coût, tout en examinant d’autres options pour ce poste dans les semaines à venir.

Kyriani Sabbe

