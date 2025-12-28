De retour, puis à nouveau absent : pourquoi Romelu Lukaku n'a pas encore rejoué avec Naples

De retour dans le groupe du Napoli pour la Supercoupe d'Italie, Romelu Lukaku ne figure pas dans le groupe pour le déplacement à Cremonese ce dimanche. Le Diable Rouge n'est pas encore à 100 % et le club ne veut prendre aucun risque le concernant.

Absent depuis la mi-août en raison d’une blessure aux ischios, Romelu Lukaku a manqué toute la première partie de saison avec le Napoli, mais son retour semble imminent.

Sa présence dans le groupe pour la Supercoupe d’Italie, remportée par les Napolitains, laissait déjà entrevoir de bonnes nouvelles, même si le Diable Rouge n’était pas encore en mesure de monter au jeu.

Le retour de Romelu Lukaku au Napoli retardé

Six jours plus tard, il était attendu dans le groupe pour le déplacement à Cremonese ce dimanche, mais Romelu Lukaku ne figure pas sur la feuille de match. Faut-il y voir une mauvaise nouvelle ? Pas vraiment.

Le Napoli préfère ne prendre aucun risque avec l’attaquant de 32 ans, qui n’est pas encore à 100 %, mais dont la présence dans le groupe avait été importante pour remporter la Supercoupe.



Big Rom pourrait intégrer à nouveau le groupe pour le déplacement à la Lazio Rome début janvier, mais Antonio Conte ne précipitera certainement pas son retour et prendra toutes les précautions nécessaires.