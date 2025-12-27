"Ça me dépasse" : Fred Vanderbiest constate, encore, un souci à Malines

C'est étonnant, mais Fred Vanderbiest n'a pas crié sur ses joueurs après le nul contre Dender. Le coach de Malines est déçu car son équipe prend trop de buts.

Fred Vanderbiest a admis que son équipe n’a pas assez bien joué. Pour lui, Dender méritait de repartir avec un point. Il regrette que Malines encaisse un "bête" but pour la deuxième fois.

Faut-il changer de tactique ? "Non", répond le coach, "nous n'avons encaissé que 4 buts sur 22 de cette façon, malgré les nombreux changements en défense. Ce qui m'énerve, c'est de donner des fautes ou des corners bêtement. Quand je vois comment on offre le corner qui amène le 1-1, ça me dépasse."

Il était un peu agacé quand on lui a demandé s'il avait crié sur ses joueurs. "Je vais le redire pour la 27 000ème fois : notre but était de nous sauver et de gêner les gros. Être 5ème avec 31 points après 20 matchs, c’est un très bon résultat, surtout avec nos jeunes joueurs. Cela n'empêche pas d'être déçu par ce nul."

Pour expliquer la petite forme de samedi, l’entraîneur a évoqué les blessures. Certains joueurs, comme Halhal et Kireev, n’ont pu jouer que 25 minutes. Il voulait terminer le match avec les joueurs qui étaient titulaires.



Malgré une longue liste d'absents, le coach a refusé de chercher des excuses. "Je n'ai jamais fait d'histoires avec ça et je ne vais pas commencer aujourd'hui."