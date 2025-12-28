Rafiki Saïd et les Comores contre Tom Saintfiet et son Mali : malheur au vaincu à la CAN

Le Mali de Tom Saintfiet affronte les Comores de Rafiki Saïd, Yannick Pandor et Aboubacar Ali. Une rencontre cruciale pour la qualification en 1/8es de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, ce lundi soir à 20h00.

Parmi les trois sélectionneurs belges présents à la CAN 2025 avec Paul Put (Ouganda) et Hugo Broos (Afrique du Sud), Tom Saintfiet, sur le banc du Mali, disputera demain soir une rencontre cruciale face aux Comores.

Après deux partages contre la Zambie et le pays hôte marocain, le Mali occupe la deuxième place de son groupe, mais doit impérativement s’imposer pour assurer sa qualification face aux Comores de Rafiki Saïd (Standard), Yannick Pandor et Aboubacar Ali (Francs Borains), actuellement derniers avec un point mais toujours en lice pour une qualification.

Cité par Africa Top Sports, Tom Saintfiet s’est montré prudent en conférence de presse, malgré le statut de favori attribué au Mali. Il souhaite éviter de dépendre d’une éventuelle qualification en tant que meilleur troisième et des calculs qui en découleraient.

"Ce sera un match capital pour les deux équipes, car seule la victoire permettra de poursuivre l’aventure. Nous voulons gagner pour éviter les calculs et passer en 1/8es de finale. Les Comores ont une équipe de qualité. Nous les respectons énormément, mais sans crainte. Les affronter n’a jamais été simple", a déclaré le coach belge.



"Sur le papier, notre équipe est meilleure que les Comores. Sur le terrain, nous devons aussi être capables de l’emporter. Nous les avons battus deux fois 3-0 cette année en qualifications pour la Coupe du monde, ce qui peut aussi être un piège. Nous devons rester prudents et respecter notre adversaire", a-t-il conclu.