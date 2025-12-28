Après Bounida, Mokio et Godts, un quatrième talent belge pourrait rejoindre l'Ajax Amsterdam

En manque de temps de jeu à Côme, Ignace Van der Brempt est suivi par l'Ajax, qui a établi une liste de cinq défenseurs latéraux. Un transfert qui ferait beaucoup de bien à l'ancien international espoir belge.

Révélé sous les couleurs du Club de Bruges, Ignace Van der Brempt avait quitté la Venise du Nord et la Jupiler Pro League en 2022 pour rejoindre Salzbourg contre cinq millions d’euros.

Depuis, l’arrière latéral, ancien international espoir, a poursuivi son parcours en passant par Hambourg, où il a été prêté, puis par Côme, où il a également évolué sous forme de prêt avant d’y être transféré définitivement pour cinq millions d’euros.

Ignace Van der Brempt suivi par l'Ajax Amsterdam

En Italie, le joueur de 23 ans peine toutefois à s’imposer et à accumuler du temps de jeu. Blessé aux ischios en septembre, il n’a débuté que deux rencontres de Serie A cette saison et est monté au jeu à trois reprises.

Un temps de jeu limité qui n’empêche pas un club de renom de s’intéresser à lui. Selon le média néerlandais De Telegraaf, l’Ajax Amsterdam suivrait de près sa situation.



Les Ajacides sont à la recherche d’un nouveau latéral droit et auraient établi une short-list de cinq joueurs, parmi lesquels figure Ignace Van der Brempt. Les autres profils ciblés seraient Quilindschy Hartman (Burnley), Jorrel Hato (vendu par l’Ajax à Chelsea pour 44 millions d’euros), Souffian El Karouani (Utrecht) et Adam Aznou (Everton).